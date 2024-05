– Két perc alatt majdnem sikerült kivégezni magunkat, de a játékosaim szíve a helyén volt és csapatként működve a második félidőben megmutatták, hogy nehéz helyzetben is képesek minőséget mutatni. Azt gondolom elfogultság nélkül, hogy gólokkal is nyerhettünk volna, de a hazaiak kapusa ma kiváló napot fogott ki, ezért meg kellett elégednünk az egy ponttal. Ma is megküzdöttünk sok elemmel.