Labdarúgás: NB II, 34. forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC – Budafoki MTE 1–1 (0–1)

Kazincbarcika, 450 néző. V.: Hanyecz (Garai, Belicza B.).

KBSC: Tóth B. – Csilus T. (Kurdics, 46.), Heil, Süttő (Dobozi, 46.), Kotula (Ternován, 84.) – Csatári, Varga J., Kártik (Ádám F., 60.), Pekár L. – Pinte P., Pethő (Székely K., 77.). Vezetőedző: Csábi József.

Budafoki MTE: Gundel-Takács – Fekete, Lorentz, Oláh, Kalmár O. – Csonka, Szabó B. (Nagy G., 60.) – Szerető (Elek B., 89.), Kovács D. (Jakab Cs., 89.), Soltész – Zsóri (Horváth O., 89.). Vezetőedző: Dajka László.

39. perc: Jobb oldali beadást követően Kovács D. közelről, ballal a bal alsó sarokba passzolta a labdát, 0–1.

68. perc: Dobozi passzolt Pethőhöz, aki egy csellel meglódult, majd a tizenhatos előterébe érve kiugratta Kurdicsot, aki a kifutó Gundel-Takács lábai között higgadtan a kapuba passzolt, 1–1.

Sárga lap: Csatári (8.), Pekár (44.), Heil (90+1.), ill. Kalmár O. (23.), Szabó B. (31.).

Jók: Pekár, Csatári, Varga J., Kurdics, ill. Lorentz, Oláh, Csonka, Kovács D.

Csábi József: – Három fordulóval a befejezés előtt bebiztosítottuk a bennmaradást, ami Barcikán régen volt. Ez nem felszabadultságot okozott nálunk, inkább könnyebbséget. Így telt el az első félidő is, teljesen megérdemelten vezetett a Budafok. A szünetben cseréltem, pár dolgot számon is kértem, és a második félidő sokkal jobban sikerült. Még akkor is, hogyha egy ki-ki meccs lett belőle. Nem volt nagy iram, de mindkét csapat nyerni akart, egy-egy után is. Jó lett volna persze nyerni, mert a hazai mérlegünk jó. Úgy érzem, egész évben jól teljesítettünk, köszönöm a kollégák, a vezetés, és utoljára, de nem utolsó sorban a közönség támogatását is.

Dajka László: – Hosszú heteken át – mióta átvettem a csapatot – küzdöttünk azért, hogy elérjük a célunkat, ez a múlt héten sikerült. Ez felszabadulttá tette a csapatot. Mindkét csapat jól kezdett, a hazaiak 10-15 percig jobban futballoztak, mint mi. Aztán középpályán szerzett labdák után tudtunk veszélyeztetni, helyzetet kialakítani, átvettük a játék irányítását, nagyobb lehetőségeink nekünk voltak. A csapat ma megtett mindent, örülünk a megszerzett 44 pontnak, és a helyezésnek is. Gratulálok Csábi Józsinak is, és a csapatának.



A bajnokság végeredménye

1. Nyíregyháza 34 24 7 3 69-27 79

2. Győri ETO 34 22 3 9 65-37 69

3. Vasas FC 34 19 10 5 72-33 67

4. Szeged 34 15 15 4 35-23 60

5. Kozármisleny 34 15 7 12 55-45 52

6. Gyirmót FC 34 12 13 9 49-45 49

7. Soroksár SC 34 12 9 13 39-44 45

8. Budafok 34 12 8 14 37-44 44

9. Budapest Honvéd 34 11 11 12 39-36 44

10. Kazincbarcika 34 11 11 12 37-41 44

11. FC Ajka 34 13 4 17 30-33 43

12. Csákvár 34 12 7 15 39-45 43

13. BVSC-Zugló 34 10 8 16 27-40 38

14. Haladás 34 9 11 14 42-52 38

15. Pécsi MFC 34 8 12 14 20-39 36

16. Tiszakécske 34 7 13 14 33-40 34

17. BFC Siófok 34 8 7 19 36-60 31

18. Mosonmagyaróvár 34 5 6 23 29-69 21

A Nyíregyháza, valamint a Győri ETO feljutott az NB I-be. A Pécsi MFC, a Tiszakécskei LC, a BFC Siófok, valamint a Credobus Mosonmagyaróvár kiesett az NB III-ba. A Szombathelyi Haladás ugyanakkor nem kapott licenszet az NB II következő évadára.