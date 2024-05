A sárospataki Csomós Miklós, Nagy Attila rali páros is elutazott az éppen zajló rali ERC-futamra a Kanári-szigetekre. A harmadik helyen álló páros a pénteki második gyorson – a tavalyi évhez hasonlóan – komoly balesetet szenvedett az aszfaltos versenyen. A baleset az első helyszíni hírek szerint egy leszakadt kerék miatt következett be és egy házfalnak hajtottak neki.

Az alábbi bejegyzések vannak a páros hivatalos közösségi oldalán:

,,Nincsenek pontos híreink, nem tudjuk mi történt. Úgy tűnik nincs nagy baj se Mixivel, se Atival. De beviszik mindkettejüket a kórházba. Ha lesz több infónk közölni fogjuk. Kérjük most érjétek be ennyivel!"

,,Most beszéltem Mixivel telefonon, fáj mindenük, voltak már jobban is, de nagy baj remélhetőleg egyikükkel sincs. Mentőben vannak mindketten, Mixi nem tudja mi történt pontosan, lefordult a gumi vagy mi történhetett, de nagyon nagy volt az ütközés. Arra kérünk Titeket szorítsatok nekik és legyetek emberségesek a kommentekben is!"