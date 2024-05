Bánhorváti – Sárospataki TC 4–0 (4–0)

Bánhorváti, 120 néző. V.: Ebergényi (Lajkó, Skarupa).

Bánhorváti: Málik (Sándor K.) – Hallgató, Bottlik (Zsigrai), Lukács G., Pogonyi, Kazvinszki, Harsányi, Bicskey (Tóth L.), Fábián B. (Kismarton), Kovács Sz., Marczis (Kórik). Edző: Mátyás József. Sárospatak: Érháti – Buda (Szabó A.), Matisz Marcell, Orosz, Kelemen (Tagai), Balogh M., Zsiga M., Varga M., Dimov (Policska), Pájer, Matisz M. Edző: Beimli Zsolt. G.: Lukács G. (2), Kazvinszki, Hallgató. Jók: mindenki, ill. az egész csapat.

Mátyás József: – Gratulálok a csapat győzelméhez. Külön pozitívum, hogy a begyakorolt támadásokból sikerült gólokat szereznünk. További kitartást a vendégeknek.

Beimli Zsolt: – A félidőben elkövetett hibákat könyörtelenül kihasználta az ellenfél. A másik félidőben megmutattuk, hogy van tartásunk és becsületünk.

Mezőkeresztes VSE – Ózd-Sajóvölgye 0–3 (0–0)

Mezőkeresztes, 100 néző. V.: Varga F. (Luzsinszki, Hegedűs B.).

Mezőkeresztes VSE: Kertész – Kundrák, Nagy Á. (Kocsis), Csiszár, Fekete M. (Budai G.), Dávid F. (Victor), Sebestyén, Tekse (Gál B.), Gáspár (Bacsik), Nagy Z., Galambos. Edző: Kertész Péter. Ózd-Sajóvölgye: Elek I. – Sipos (Bene, Bochkor), Szlifka, Takács, Sztefán B. (Kapott), Fercsák (Maxim), Juhos, Havasi, Filkóházi (Magyar), Komári (Papp M.), Szemere. Játékosedző: Bene Attila. G.: Takács T., Filkóházi, Bochkor. Kiállítva: Csiszár (37.), ill. Juhos (37.). Jók: senki, ill. mindenki.

Kertész Péter: – Gratulálok Ózdnak a bajnoki címhez, jó csapat, felesleges a gárdát ennyire segíteni.

Bene Attila játékosedző: – Gratulálok a csapat győzelméhez. Külön gratulálok a klub fiataljainak, akik megmutatták lehet rájuk számítani. Kiválóan működött a játékvezetői hármas!

Borsod Sport Klub – Bőcs Községi Sport Club 3–4 (2–2)

Alsózsolca, 80 néző. V.: Rendek (Sántha Sz., Horváth Á.).

BSK: Linder – Tóth N. (Nagy Z.), Subert, Dunai, Bóna, Urbán, Makónyi, Üveges, Szajky, Kis-Orosz, Lippai Á. Edző: Varacskai István. Bőcs: Kiss B. – Kramcsák, Pataki G., Tóth T., Lakatos L., Máté R. (Gaál), Barta, Kerekes, Matesz, Titkó G., Hajdú Á. (Ondó). Edző: Zsiga Gyula. G.: Szajky (3), ill. Lakatos L. (2, egyet 11-esből), Titkó G. (2). Kiállítva: Pataki G. (57.). Jók: Szajky, ill. az egész csapat.

Varacskai István: – Botrányos helyzetkihasználás. Szégyenteljes teljesítmény.

Zsiga Gyula: – Ezzel a győzelemmel életben tartottuk a bennmaradási esélyeinket. Külön érdem, hogy ez emberhátrányban sikerült. Jó volt a játékvezetés.

Szirmabesenyői SK – Sajóbábonyi VSE 2–2 (1–1)

Szirmabesenyő, 150 néző. V.: Tóth J. (Varga I., Granoviter).

Szirmabesenyő: Stumpf – Bári Sz., Fehér Zs., Leskó, Mády (Tóth M.), Bak, Balázs Á., Nyíri (Nyitrai), Nagy G. (Simon Sz.), Jobbik, Juhász T. Edző: Konczvald István. Sajóbábony: Gergely R. – Mezőssy, Németh D., Bucsák, Németh B., Bodnár D., Madarász, Szitai (Lakatos J.), Tóth I., Nagy D. (Szemere), Tóth T. Játékosedző: Németh Dénes. G.: Fehér Zs. (11-esből), Bári, ill. Nagy D., Mezőssy (11-esből). Kiállítva: Fehér Zs. (77.). Jók: senki, ill. Gergely R., Tóth T., Tóth I.

Konczvald István: – Elkerülhető, buta gólokat kaptunk. Ezzel izgalmassá tettük a bajnokság végét. Pozitív, hogy végre fociztunk és harcoltunk.

Németh Dénes: – Az életükért küzdő hazaiak megnehezítették a dolgunkat. Ennyi helyzetet öt meccs alatt szoktunk kihagyni. Ezen kell javítanunk a továbbiakban.

(Erről a találkozóról képes beszámolót is közreadtunk – a szerk.)

SunPro Emődi ÁIDSE – Edelény-Borsodszer 1–2 (0–0)

Emőd, 75 néző. V.: Bujnóczki (Porcs T., Bense Marcell).

Emőd: Vona – Csendom, Mikolka, Fekete Á. (Dorogi), Varga B., Turcsik, Proczner, Gáll B., Eperjesi (Rémiás), Nagy P., Bernáth (Nagy S.). Edző: Vass László. Edelény-Borsodszer: Galambvári – Bodnár D., Tomolya (Molnár A.), Hegedűs P., Sípos, Juhász B., Sikur, Lakatos R., Hegedűs Cs., Bakaja (Balog I.), Kakuk. Edző: Sándor Zsolt. G.: Turcsik, ill. Sikur, Lakatos R. Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Fejes Csaba, csapatvezető: – Gratulálok az ellenfélnek. Kiegyenlített játék volt a mezőnyben és kihagytunk egy 11-est. Sajnos az Edelény a mérkőzés végén egy jól eltalált szabadrúgás góllal eldöntötte a találkozót. Gratulálunk a Dorogi családnak és egyben jó egészéget kívánunk a héten született Zoénak.

Sándor Zsolt: – Egy nem öldöklő iramú mérkőzésen, de jó pályán, néha szép megoldásokkal sikerült az utolsó pillanatokban megszerezni a 3 pontot. Mindkét csapat győzelemre játszott és ez most nekünk sikerült. Le a kalappal az összes játékosom előtt, azért, amit tavasszal produkáltak.

Gesztely FC Sport-Bau – Tállya RSE 2–1 (1–0)

Gesztely, 200 néző. V.: Balogh T. (Balázs M., Hankó).

Gesztely: Szegő – Szilágyi (Erdei-Nagy), Erdélyi (Rák), Horváth S. (Kriston), Orosz M., Mészáros, Porkoláb, Sipos (Gondos), Kalocsai, Lőrincz (Berta), Zanócz (Rozgonyi). Edző: Simon Imre. Tállya: Madarasi – Nyitrai, Horváth B. (Varga A.), Gergely A. (Árvai), Zsiga M., Fülöp, Bauer, Kontra, Bihari, Tőkés (Bohus), Kádár. Edző: Pachinger János. G.: Erdélyi, Kalocsai, ill. Árvai. Jók: az egész csapat, ill. Kontra, Bihari, Kádár, Fülöp, Nyitrai, Zsiga M., Horváth B.

Simon Imre: – A második helyezésünk tudatában is jól álltunk bele a mérkőzésbe és a jól játszó Tállya ellen is sikerült itthon tartani a három pontot. Ehhez gratulálunk a csapatnak.

Pachinger János: – Megpróbáltuk. Nem sikerült, pedig a lehetőségeink újfent megvoltak. A vereség ellenére kritika nem érheti játékosainkat, hiszen többen betegen és sérülten is jól teljesítettek.

BTE Felsőzsolca – Hidasnémeti VSC 3–3 (3–1)

Felsőzsolca, 100 néző. V.: Nagy M. (Forgács, Kasuba).

Felsőzsolca: Kosztyu – Sebestyén Á., Tóth K. (Durst), Kupcsik, Szárnya, Bakos, Varga M., Lippai G., Molnár R., Balogh D., Varga L. Edző: Gulyás Dénes. Hidasnémeti: Balogh D. – Galyas (Palkó), Czető, Csutora, Keményffy, Veréb Á., Borai, Tóth D., Molnár M., Bedő, Tucsa. Játékosedző: Tucsa Róbert. G.: Szárnya, Varga L., Bakos, ill. Borai Sz. (2), Molnár M. Kiállítva: Balogh D. (80.). Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Gulyás Dénes: – Gratulálok a csapatnak a nyolc meccse tartó veretlenségéhez. Egy megnyert mérkőzést sajnos döntetlenre hoztunk.

Tucsa Róbert: – Jó délután és közönségszórakoztató meccs. További sok sikert a Felsőzsolcának.

Parasznya SE – MVSC-Miskolc 0–2 (0–0)

Varbó, 100 néző. V.: Füleki (Gutyán, Kovács Cs.).

Parasznya: Vida (Bóni) – Juhász V. (Péter I.), Kovács Cs., Djubók, Lekli, Marok, Musa, Dorogi, Demkó, Helecz, Kovács P. Játékosedző: Kovács Péter. MVSC-Miskolc: Hajzer – Sóskuti, Kiss P., Kurucz (Bánk), Bódi, Csávás, Kele, Figeczki (Fenesi), Takács P. (Nagy A.), Gönczi, Sebestyén D. Edző: Jordán András. G.: Kele, Csávás. Kiállítva: Demkó (92.). Jók: mindenki, ill. Bódi (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Kovács Péter játékosedző: – Köszönöm minden játékosomnak az egész szezonban nyújtott hozzáállását és a mostani teljesítményükhöz óriási gratuláció. Az egész mérkőzésen jól futballoztunk, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, ezeket sorra kihagytuk és egy szabályos góltól is megfosztott minket a játékvezető. Sajnos a ténykedése katasztrofálisra sikeredett. Szomorú, hogy húsz éve ismerjük egymást és amilyen stílusban és hangnemben beszélt a csapatom tagjaival, az sem emberhez, pláne játékvezetőhöz nem méltó. Remélem, hogy sikerül a következő szezonban leíratkoznunk róla, mert így senki nem kommunikálhat a játékosaimmal.

Jordán András: – Az első félidőben küzdeni kellett és küzdöttünk is. A második játékrészben a gól után látványos futballal megnyertük a mérkőzést, ehhez gratulálok a csapatnak. Továbbá gratulálok a Parasznyának is a tavasszal és az egész szezonban elért eredményeihez.