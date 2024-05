A kistokaji illetőségű versenyző a törökországi Isztambulban vesz részt a világkupa sorozat utolsó állomásán, a döntőben. Ide az a legjobb 36 versenyző jutott be, akik az idei a világkupa versenyeken a legjobban szerepeltek.

A törökországi küzdelmek szerdán kezdődtek, amelynek során Guzi Blanka a rangsoroló vívásban 13 asszót nyert, és ezzel az összesítésben csak a szerény 32. helyen zárt. Viszont a csütörtöki vk-döntő elődöntőjében remekül szerepelt a diósgyőri öttusázó, a 18 fős B-csoportban, a délutáni küzdelmekben, a lovaglásban hibátlan pályát ment, így maximum pontot kapott, majd az úszásban, a csoportjában a 4. legjobb időt hozta, a kombinált számban, a futás-lövészetben pedig ezúttal is remekelt, a 2. legjobb lett, így az elődöntőből a 2. helyen jutott be a szombati fináléba, a legjobb 18 közé. Oda, ahol rajta kívül még egy magyar versenyez majd, Gulyás Michelle, aki az elődöntő délelőtti programjában, az A-csoportban a 4. helyen zárt. Az isztambuli esemény harmadik magyar női öttusázója, Bauer Blanka a B-csoportban, lovaglásban nem szerzett pontot, így végül a második elődöntő utolsó helyén végzett, és nem jutott tovább.