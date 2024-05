A Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére először választották ki az ország kedvenc tesitanárait

„A gyerekek mozgáshoz fűződő viszonyában óriási szerepe van a testnevelőtanároknak, hiszen a legtöbb fiatal szinte csak a tesiórákon mozog rendszeresen. A tesitanár így egy életre meg is tudja szerettetni a mozgást, de akár el is távolíthatja a gyerekeket a sporttól. Az MDSZ a szavazással azokat a testnevelőket szeretné kiemelni és elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek.” Ezt a célt fogalmazta meg Balogh Gábor MDSZ-elnök az első népszerűségi szavazás háttereként. A választás a K&H Bank támogatásával és a Mediaworks média-együttműködésével zajlik.

Az első lépés a jelölések begyűjtése volt, méghozzá óriási számban: országszerte 5400 jelölés érkezett 1050 tesitanárra intézményvezetőktől, kollégáktól, szülőktől és gyerekektől egyaránt. A jelölteket az MDSZ három kategóriába sorolta be:

200 fő, vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő

200 fő fölötti iskolában tanító testnevelő

30 év alatti, fiatal testnevelő.

A beérkezett jelölteket, akik közül több tanárra akár 60-80 jelölés is érkezett, az MDSZ vármegyénként és kategóriánként maximum 5 főre szűkítette. Ezt követően került sor a megyei/budapesti szintű szavazásra a vármegyei médiacentrumok online felületein. Aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, az lett a megyében az Év tesitanára, külön-külön a 3 kategóriában. A szavazás hatalmas érdeklődés mellett zajlott, a jelöltekre összesen majdnem 136 ezer szavazat érkezett!

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Buda Bence – Ricse, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – 30 év alatti

Boczki Attila – Sajószentpéter, Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola – 200 főnél kisebb

Punyi Gyula – Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona (labdarúgó asszisztens, az NB II-ben és az NB III-ban működik) – 200 főnél nagyobb