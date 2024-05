Labdarúgás, NB III: Észak-keleti csoport, 27. forduló

Putnok FC – Facultas-Tiszafüredi VSE 3–4 (2–0)

Putnok, 150 néző. V.: Nyekita (Urgyán, Gordos).

Putnok: Mészáros D. – Váradi (Kovács D., 63.), Szabó K. (Dobrovolszki, 51.), Mrva, Vattay, Galacs, Lőrincz (Juhos, 72.), Pócsik (Sztankó, 63.), Tordai, Korbély (Komári, 72.), Boros. Vezetőedző: Szala Ákos. Tiszafüred: Tajti – Bernáth, Barzsó A., Bertók (Ballók, 46.), Mácsai, Tamás Sz., Engel A., Nagy Zs. (Pataki, 62.), Gránicz (Ujvári, 83.), Kovalecz, Antic (Kalmár, 46.). Edző: Dorcsák Zoltán. G.: Boros (7., 52.), Korbély (15.), ill. Mészáros (öngól, 69.), Kalmár (85.), Pataki (89.), Kovalecz (91.). Jók: Korbély, Boros, Tordai, Galacs, ill. az egész csapat.

Szala Ákos: – A múlt héten a futball a legszebb arcát mutatta számunkra, most pedig talán a legcsúnyábbikat. A 80-85. percig az történt a pályán, amit elterveztünk. Ezután szerzett egy gólt a vendégcsapat, és ez érthetetlen módon bénítólag hatott a csapatunkra. Nem így terveztük a mai mérkőzést. Ez most nagyon fáj, de fel fogunk belőle állni. A rosszban is osztozunk, és van három mérkőzés a bajnokságból, melyet továbbra is mi vezetünk. A nehezebb utat sodorta elénk az élet, de a jövő héten lehetőség nyílik arra, hogy kijavítsuk a mai eredményt.

Dorcsák Zoltán: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra, talán soha nem látott győzelmet arattunk. Ezzel folytatjuk a hétmeccses veretlenségi sorozatunkat, és küzdünk tovább a célunkért. A Putnoknak kívánom, hogy nyerje meg a bajnokságot, mert ők a legjobb csapat.