A miskolci ralisok egén új csillag ragyog. Hosszú éveken keresztül szerényen szinte észrevétlenül tette a dolgát. Volt, hogy a testvérével párhuzamosan versenyzett, idén azonban eljött az ő ideje. Német Gábor a korábbi időszak R5-ös autóval szerzett tapasztalatait felhasználva, nagyszerű versenyzéssel nyerte meg a II. Hell Diósgyőr Rallyt. A szezon első aszfaltos futamán szűk tíz másodperces előnnyel végzett az élen. A hétvége során megrendezett tizenkét gyorsaságiból ötöt az abszolút legjobb idővel hozott, ezek között szerepelt az utolsó szakasz is (power stage), amiért plusz pontokat is gyűjtött.

Könnycsepp a szemében

A szakmai kérdéseken túl a futamgyőztes lelkivilága is érdekes volt a célban. Az eső áztatta bükki utak, a gumiválasztás dilemmája az újonnan alkalmazott terelők mellett érdemes volt figyelni Német Gábor arcát. Amikor a DVTK stadionnál felállított célban a győztes kiszállt a Skoda Fabiából fülig érő szájjal mosolygott, a szemében viszont megcsillant egy könnycsepp, talán több is. Ekkor mindenki láthatta, hogy az első futamgyőzelem – amit ráadásul hazai környezetben ért el – milyen sokat jelent a miskolci ralisnak.

– Teljes mértékben a fellegekben járunk. Ez egy csoda, egy mese, hogy itthon sikerült győznünk. Nagyon sok barátunk, ismerősök, a család és természetesen a partnerek szurkoltak nekünk ezen a hétvégén, éppen ezért rendkívül fontos volt, hogy jól sikerüljön – mondta el érdeklődésünkre Német Gábor. – Nehéz felfogni, hogy mi történt velünk, egyszerűen még mindig nem tudjuk elhinni. A győzelemre egyébként csak félve mertünk gondolni. Pontosan azért, mert ismerjük ezeket a pályákat, és tudtuk, hogy milyen nehéz körülmények várnak ránk. Az élmezőnyben pedig olyan riválisaink voltak, akik ugyancsak képesek arra, hogy eredményesen szerepeljenek.

Csak a végén

Ebben igaza volt Német Gábornak, hiszen az élen elsősorban Turán Frigyessel és Zsíros Gáborral másodpercekre, olykor tizedekre menő csatát vívtak. A verseny elején úgy tűnt, hogy a tapasztalt riválisról szólhat a II. Hell Diósgyőr Rally, hiszen az első körben csak Turán tudott gyorsaságit nyerni. Ezután viszont Mályinkán megfordult a ,,meccs”, a hatodik szakasztól pedig úgy is maradt. A győzelmet viszont csak a végén, Bükkszentlászlónál tudta bebiztosítani a borsodi ralis.

– Féltávnál minimális előnyünk volt, ezért másnap igyekeztünk rápattanni a gázra – folytatta az újdonsült futamgyőztes. – Alapvetően a tervünk bevált, de Bükkszenten megütöttem a jobb első felnit és kaptunk egy defektet. Ekkor a folytatás is kérdéses volt, de szerencsére le tudtunk jönni. Az időket nézve viszont sokat bent hagytunk, ismét szorossá vált a küzdelem. Az abroncsok terén is változtattunk a hajrára, ami nem hozta a várt eredményt, ezért az utolsó pillanatig izgulni kellett. Soha nem voltam még olyan helyzetben, mint most. Üldözöttként nekivágni az utolsó mért szakasznak egyáltalán nem egyszerű feladat. Nagy volt a nyomás rajtunk, de a navigátorom nagyon sokat segített ebben a helyzetben, hogy jól tudjam kezelni.

Két évtizede

Német Gábor és Németh Gergely a veszprémi szezonnyitón abszolút hatodikként kezdte a bajnokságot, a II. Hell Diósgyőr Rallyt pedig megnyerte a páros. Két futamot követően az éves összetettben is jól állnak, a hazai győzelem pedig egész biztos, hogy erőt és lendületet ad a folytatásra. A magyar bajnokság június közepén a Mecsek Rallyval folytatódik.

– Biztos, hogy kell még egy kis idő, amíg sikerül ezt a győzelmet feldolgozni. Nagyon boldogok vagyunk, a testvérem húsz éve kezdett ralizni, én később csatlakoztam. Szerettem volna véghez vinni azt, ami neki egyelőre nem sikerült. Összejött, de ebben a sikerben természetesen az egész család és a csapat munkája is benne van.