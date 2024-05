Tállya RSE – SunPro Emődi ÁIDSE 3–2 (1–0)

Tállya, 150 néző. V.: Majoros (Gyüre, Géresi).

Tállya KSE: Tarr – Nyitrai, Horváth B., Kerekes, Gergely, Zsiga, Pecsenye, Varga A. (Kádár), Kontra, Bihari, Tőkés (Bauer). Edző: Pachinger János. SunPro Emődi ÁIDSE: Bánhegyi – Csendom, Homonnay (Rémiás), Mikolka, Fekete (Stipula), Varga B., Turcsik, Proczner, Gáll (Nagy S.), Eperjesi, Bernáth. Edző: Vass László. G.: Kerekes (2), Zsiga, ill. Nagy S (2). Jók: Tarr, Bihari, Pecsenye, Nyitrai, Zsiga, Kontra, Kerekes, Horváth B., ill. senki.

Pachinger János: – Ma sem játszottunk hibátlanul, de legalább mindenkin látszott a győzni akarás, ami eredménnyel is párosult és megérdemelt győzelmet eredményezett. Gratulálok a csapatnak!

Vass László: – Gratulálok a hazaiaknak és további sok sikert nekik a továbbiakban.

Hidasnémeti VSC – Bánhorváti 0–0

Hidasnémeti, 100 néző. V.: Porcs (Ivancsó, Gutyán).

Hidasnémeti VSC: Giák – Czető, Bedő, Csutora, Tóth D., Molnár M., Keményffy, Palkó (Galyas), Borai, Veréb, Tóth G. Játékosedző: Tucsa Róbert. Bánhorváti: Sándor – Hallgató, Bottlik, Lukács (Zsigrai), Pogonyi, Kazvinszki, Harsányi, Fábián (Bicskey), Tóth L., Kovács Sz. (Kórik), Marczis. Edző: Mátyás József. Jók: Molnár M., Czető, Keményffy, ill. az egész csapat.

Tucsa Róbert: – Gratulálok a Bánhorvátinak további sok sikert nekik. Gratulálunk a saját nevelésű játékosunknak Galyas Kevinnek is a felnőtt csapatban való bemutatkozásához.

Mátyás József: – Kapufa itt, kapufa ott, talán, ha egy méterről be tudjuk juttatni a labdát a kapuba, akkor meg is nyerhettük volna a meccset. Ezek tekintetében reálisnak mondható a döntetlen és úgy gondolom értékes is egy taktikus mérkőzésen a jó hazai csapat ellen.

Sárospataki TC – Parasznya SE 1–4 (1–1)

Sárospatak, 50 néző. V.: Tóth I T. (Varga I Z., Sántha Sz.).

Sárospataki TC: Kovács – Palágyi, Sánta (Varga M.), Orosz F., Buda, Kelemen (Subert), Dimov, Pájer (Szabó A.), Matisz, Zsiga (Matisz M.), Balogh M. Edző: Beimli Zsolt. Parasznya SE: Vida – Bortnyák, Musa (Kovács Cs.), Juhász V., Dorogi, Demkó, Marok (Lekli), Helecz (Djubók), Csák, Kovács P., Bobcsák (Roha). Játékosedző: Kovács Péter. G.: Orosz F., ill. Demkó (3), Juhász V. Kiállítva: Csák (86.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Beimli Zsolt: – Ez a teljesen átalakult csapat a mai napon megtett mindent annak érdekében, hogy sikeres legyen. Tudom, hogy képességeink korlátozottak, de hogy szerencsénk se legyen és, hogy a játékvezetői ítéletek is kérdőjeleket hagyjanak maguk után, ez már túl sok volt.

Kovács Péter: – Gyenge játékkal igaz, de sikerült nyernünk. További sok sikert a Sárospataknak.

Edelény-Borsodszer – Szirmabesenyői SK 5–2 (2–1)

Edelény, 200 néző. V.: Nagy L. (Nagy M., Tóth P.).

Edelény-Borsodszer: Galambvári – Jancsurák, Sípos (Tomolya), Juhász B., Sikur (Molnár A.), Lakatos, Hegedűs Cs., Mészáros, Hegedűs P., Kakuk, Bodnár. Edző: Sándor Zsolt. Szirmabesenyői SK: Stumpf – Bári, Leskó, Mády (Simon), Lukács (Raduly), Bak, Balázs, Nyíri, Juhász, Jobbik, Garai. Játékosedző: Konczvald István. G.: Mészáros, Sikur (11-esből), Jancsurák, Lakatos, Tomolya (11-esből), ill. Bak (11-esből), Nyíri. Kiállítva: Mészáros (74.), Raduly (92.). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Sándor Zsolt: – Egy kiélezett, feszült mérkőzést játszottunk, amin sok helyzetet dolgoztunk ki így megérdemelt a győzelmünk, amivel nagy lépést tettünk a bennmaradási célunkért.

Tóth Tamás technikai vezető: – Sajnos csak a gratuláció maradt ma is.

Sajóbábonyi VSE – BSK Alsózsolca 2–0 (1–0)

Sajóbábony, 80 néző. V.: Jakab (Lajkó, Hankó).

Sajóbábonyi VSE: Gergely R. – Mezőssy, Jónás, Bucsák (Szemere), Németh B., Bodnár, Madarász, Szitai (Rontó), Tóth I., Nagy D., Tóth T. Játékosedző: Németh Dénes. BSK Alsózsolca: Linder – Száva, Tóth N., Polényi, Jecs (Dunai), Bóna (Makónyi), Urbán, Horváth N., Üveges (Herczeg), Szajky (Nagy Z.), Lippai. Edző: Varacskai István. G.: Madarász (2). Kiállítva: Jónás (67.). Jók: az egész csapat, ill. Urbán, Tóth N.

Németh Dénes: – Visszatért a csapat harcolni és küzdeni tudó szelleme, ezt megmutattuk tíz emberrel is.

Varacskai István: – Enerváltan és tompán játszottunk ma, ha reggelig játszunk se rúgunk gólt.

Ózd-Sajóvölgye – BTE Felsőzsolca 2–2 (0–1)

Ózd, 300 néző. V.: Nagy F. (Kiss B., Balázs).

Ózd-Sajóvölgye: Pápai – Takács, Bene, Stefán, Pataki, Juhos (Fercsák), Sztankó (Komári), Szlifka (Filkóházi), Havasi, Zimányi, Szemere. Játékosedző: Bene Attila. BTE Felsőzsolca: Kosztyu – Sebestyén, Lasztóczi (Lippai), Szárnya, Bakos, Varga M., Molnár R., Balogh D., Varga L., Molnár D. (Durst), Illés (Tóth K.). Edző: Gulyás Dénes. G.: Pataki (2), ill. Molnár D., Molnár R. Jók: Pataki, Sztankó, ill. az egész csapat.

Bene Attila: – Bár a mérkőzés nagy részében mezőnyfölényben játszottunk, ez most nem párosult eredményességgel. A jól küzdő vendégcsapat rászolgált a döntetlenre.

Gulyás Dénes: – Először is gratulálok az Ózd-Sajóvölgye a bajnoki címéhez, sok sikert az osztályozón nekik. Másodszor pedig maximális tiszteletem a csapatomnak, ez a döntetlen a hetek óta tartó csapategységünknek köszönhető.

Bőcs KSC – Mezőkeresztes VSE 1–2 (0–1) – ezt a mérkőzést fotósorozattal külön közöljük (a szerk.)