A 2024/25-ös évadban is a Diósgyőri VTK játékosa lesz Gera Dániel. Ugyanis a támadóként és védőként is hasznos játékos a diósgyőri klub bejelentése szerint szerződést hosszabbított. Ami azt jelenti, hogy a múlt szombaton, a Ferencvárosi TC ellen hazai pályán 2-0-ra megnyert bajnokin az első gólt szerző labdarúgó, aki Holdampf Gergő lecserélése után a csapatkapitányi karszalagot is viselte, nyáron lejáró szerződése, és a külföldi ajánlatok ellenére marad a piros-fehérek labdarúgója.

Még nem mondott le

A tavaszi szezon kezdete előtt az a hír kapott szárnyra a 28 éves Gera Dániellel kapcsolatban, hogy a DVTK-nál nyáron lejáró szerződése után külföldre, az orosz bajnokság egyik csapatához igazolhat. A csakfoci.hu információi szerint a Baltika együttese hívta, de ezen kívül ciprusi érdeklődés is mutatkozott a piros-fehéreknél hosszú ideje védőként szereplő, korábban támadójátékosként ismert labdarúgó iránt. Honlapunk információja szerint a DVTK-nál az eddigieknél jobb anyagi kondíciókat tartalmazó szerződést kínáltak a futballistának, aki a magyar válogatott szövetségi kapitány, Marco Rossi látókörébe is bekerült, igaz, a nemzeti együttesbe meghívót még nem kapott.

A szerződésének meghosszabbításának bejelentése kapcsán Gera Dániel kijelentette, hogy sem a válogatottságról, sem a külföldre szerződéséről nem mondott még le:

,,Szeretném a játékommal felhívni magamra a figyelmet, mert szeretnék még válogatott lenni. Illetve, ahogy már elmondtam, Magyarországon belül nem szeretnék máshol játszani, viszont a bennem élő gyermek még mindig vágyik arra, hogy külföldön szerepeljen. A célok eléréséhez jól kell játszani, mindent ki kell adni magamból, ami mindenkinek jót tesz.”

A diósgyőri klub nem közölte, hogy mennyi időre szól a szerződés meghosszabbítása, információink szerint egy év után mindkét fél döntése szükséges ahhoz, hogy a 2025/26-os évadban is a DVTK játékosa legyen Gera Dániel.

A most hosszabbított labdarúgó 2022. augusztus 31-én lett a DVTK NB II-es csapatának játékosa, az előző évadban 16 bajnokin 4 gólt szerzett (2023 márciusában és áprilisában sérülés miatt nem volt bevehető), míg a mostani idényben 28 NB I-es bajnokin jutott szóhoz, és ezeken 5 találatot ért el.