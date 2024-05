Egy terjedelmes interjút jelentettek meg a DVTK honlapján, amelyben az NB I-es labdarúgócsapat sportigazgatója, Bajúsz Endre a keret változásairól is szót ejtett. Nyilatkozata szerint nyáron mindössze három piros-fehérben futballozott labdarúgó szerződése járt volna le, de közülük két magyar alapemberrel, a csapatkapitány Holdampf Gergővel, és a szövetségi kapitány által is figyelt Gera Dániellel szerződést hosszabbítottak. Ezeket már korábban bejelentette a klub, de azt, hogy mennyi idővel toldották meg a szerződéseiket, nem lehet tudni, mert ezt sem akkor, sem most nem kommunikálták. Az viszont ismert, hogy utóbbi játékos, a 28 esztendős labdarúgó a hosszabbítás bejelentésekor többek között arról is beszélt, hogy még nem tett le arról, hogy külföldön futballozzon.