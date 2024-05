A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata a múlt héten kedden megszerezte első magyar bajnoki címét, és azóta a drukkerek között az a beszédtéma, hogy kiket sikerül megtartani az aranycsapatból, hogy kik érkezhetnek, illetve távozhatnak.

Honlapunk információi szerint hetek, hónapok óta zajlik a 2024/25-ös évad keretének a kialakítása, többek sorsa eldőlt már, de a klubvezetés terve az, hogy a komplett csapatnévsort egy időben hozzák nyilvánosságra.

Nem elképzelhetetlen, hogy az egyiptomi, finn kettős állampolgárságú Awak Kuier neve is közöttük lesz. A most 22 éves sportoló Kairóban született, gyermekkorában költözött szüleivel Finnországba, ott kezdett el kosarazni, és az észak-európai ország korosztályos válogatottjai után a felnőttek között is szerephez jutott a finn nemzeti csapatban.

2020-ban lett az olasz Virtus Eirene Ragusa játékosa és azóta is ebben a bajnokságban játszik, ám 2022-ben klubot váltott, a Reyer Venezia gárdájához szerződött, és ezzel a csapattal szerdától olasz bajnoki döntőt játszik, az Euroliga csoportkörében a DVTK Hun-Therm által oda-vissza legyőzött, Beretta Famila Schio ellen.

A 196 centi magas Awak Kuier 2021-ben lett az észak-amerikai női profi ligában, a WNBA-ben szereplő Dallas Wings játékosa, és abban az évben be is mutatkozott a világ legerősebb küzdelemsorozatában. A gyors és jó rugókkal rendelkező kosaras a Dallas Wings csapatának játékosként 2022. június 10-én, a Seattle Storm elleni meccsen az egyik gólját zsákolással szerezte, ezzel ő lett a WNBA történetének 8. olyan játékosa, aki ilyen módon talált a gyűrűbe. A center ebben az évben nem vállalta a szereplést a WNBA-ben, május elején nem csatlakozott a dallasi együtteshez.