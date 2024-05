A DVTK – FTC labdarúgó bajnoki állása: 1-0

----

82. perc: Hazai csere, Gera helyett Ferencsik B. állt be.

----

76. perc: Szabó L. lövése után rosszul szabadított el az FTC, Zachariassen hátba találta Tóth A.-t, akiről Gera felé pattant a labda, ő ő pedig 6 méterről a kapu jobb oldalába fejelt, 1-0.

----

75. perc: Loncar lövését fogta meg Odyntsov.

----

68. perc: Gera lőtt 20 méterről a kapu fölé.

----

67. perc: Csere a DVTK-nál, Jurek helyett Bokros a pályán.

----

64. perc: Megvan a hivatalos nézőszám, ami 6634 fő.

----

63. perc: Hármas csere a vendégeknél, Sevikyan helyett Zachariassen, Pászka helyett Civic, Lisztes helyett Marquinhos állt be.

----

61. perc: Makreckis jobboldali beadása pattant szögeletre egy hazai játékosról.

----

58. perc: Lund kapott sárga lapot.

----

57. perc: Szabó L. fejelt a kapu fölé.

----

56. perc: Egy jó diósgyőri támadás végén Klimovich lőtt az égbe, 10 méterről.

----

53. perc: Szabó L. közeli lövését fogta meg Varga Á.

----

52. perc: Kodro lövése után Lund lábáról került az alapvonalon túlra a labda.

----

48. perc: Tóth A. kapott sárga lapot.

----

46. perc: Egy csere volt a szünetben, a vendégeknél Ben Romdhane helyett Katona állt be.

----

20.32: Megkezdődött a második félidő.

----

45+2. perc: Vége az első félidőnek.

----

45. perc: Két perc hosszabbítás következik.

----

45. perc: Loncar lövését védte Odyntsov.

----

42. perc: Vellejo közeli, helyezetlen lövése akadt meg Varga Á.-ban.

----

38. perc: Ben Romdhane passza után Kodro balról, 10 méterről a bal kapufa tövét találta el.

----

30. perc: Pászka balról lőtte a labdát a kapu elé, Sevikyan 7 méterről fejelt a jobb kapufa mellé.

----

26. perc: Pászka baloldali beadása után Kodro lábáról vágódott a labda a kapu mellé.

----

23. perc: Markreckis jobbról a kapu elé lőtt labdájáról Ben Romdhane maradt le, és esett el. A VAR vizsgálat szerint indokolatlanul, így nem jutott 11-eshez az FTC.

----

21. perc: Gera jobbról kapu elé lőtt labdáját fogta meg Varga Á.

----

20. perc: Jurek szöglete után Vallejo fejelt a kapu fölé.

----

18. perc: Csere a DVTK-nál, a megsérült Holdampf helyett Bényei állt be. A lecserélt csapatkapitány Gerának adta át a csékás karszalagot.

----

17. perc: S. Mmaee fejese után a labda a léc fölött hagyta el a pályát.

----

16. perc: Gera kapott sárga lapot, mert felvágta Lisztest.

----

9. perc: Jurek szabadrúgása után Szatmári fejelt a jobb kapufa mellé.

----

5. perc: Lisztes szabadrúgása szállt a kapu fölé.

----

3. perc: Ben Romdhane balról keresztbe ellőtt a kapu előtt.

----

19.30: Megkezdődött a mérkőzés.

----

Kivonultak a csapatok a pályára, utánpótlás játékosokkal, a DVTK nem állt sorfalat a bajnok FTC-nek.

----

A hazai csapat kezdője hét, a vendégeké tíz helyen változott az előző bajnoki fordulóhoz képest.

----

Az ultraszektor üresen csúfoskodik, a piros-fehér fanatikusok beváltották, amit ígértek, az Újpest FC elleni 7-0-s vereség miatt távol maradtak. Így szervezett szurkolás nélkül, jelentős lelátói támogatás hiányában futballozhat majd a diósgyőri együttes. Ezzel szemben a vendégszektorban több mint félezer zöld-fehér drukker várja a kezdést.

---

Negyedórával a kezdés előtt a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapatát köszöntötték a stadion kezdőkörben, azzal összefüggésben, hogy kedden bajnoki címet szereztek. A közönség tapssal és ,,bajnokcsapat, bajnokcsapat" kiáltással üdvözölte az aranyérmes lányokat, illetve a stáb tagjait.

----

A mostani meccs kapcsán az is kérdés, hogy a DVTK áll-e sorfalat a pályára vonuláskor az FTC-nek, ezzel tisztelegve a bajnoki címe előtt, úgy, ahogy azt két hete az MTK Budapest is tette.

----

A DVTK ezen a meccsen szeretné feledtetni a piros-fehér drukkerekkel a múlt hét végi, Újpest FC elleni, idegenbeli 7-0-s vereségét. Az ultráknál ezt nem lesz könnyű elérni, mert ők úgy döntöttek, hogy mivel látszólag következmények nélkül maradt a hatalmas fiaskó – a nyilvánosság ugyanis semmilyen szankcióról nem szerzett tudomást ennek kapcsán – nem jönnek ki az FTC elleni mérkőzésre.

----

Az FTC bajnokként érkezett Diósgyőrbe, a zöld-fehérek számára ebben az évadban már csak annyi a tét, hogy tudnak-e duplázni, a négy nap múlva esedékes Magyar Kupa döntőben –, a Paksi FC ellen – is a csúcsra érnek-e.

----

A két csapatnak ez lesz a harmadik bajnokija egymás ellen ebben az évadban, az eddigi kettőt egyaránt az FTC nyerte 2-1-re, ugyanis tavaly október 22-én Diósgyőrben, és az idén április 10-én Budapesten is ugyanilyen eredménnyel bizonyultak jobbnak (ezen kívül még egy tétmeccset játszott ebben az évadban egymás ellen a két csapat, az idén április 3-i, diósgyőri Magyar Kupa negyeddöntőben 2-0-ra nyertek a fővárosiak).

----

Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC 1-0 (0-0) – ÉLŐ

Diósgyőr, 6634 néző. V.: Andó-Szabó (Garai, Belicza).

Diósgyőri VTK: Odyntsov – Gera, Lund, Szatmári, Stephen – Holdampf, Vallejo – Pernambuco, Klimovich, Jurek – Szabó L. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Ferencvárosi TC: Varga Á. – Makreckis, Aaneba, S. Mmaee, Pászka – Loncar, Tóth A., Ben Romdhan – Sevikyan, Kodro, Lisztes. Vezetőedző: Dejan Stankovic. Vezetőedző: Dejan Stankovic.

Csere: Holdampf helyett Bényei a 18., Ben Romdhane helyett Katona a 46., Sevikyan helyett Zachariassen a 63., Pászka helyett Civic a 63., Lisztes helyett Marquinhos a 63., Jurek helyett Bokros a 67. percben.

Sárga lap: Gera a 16., Tóth A. a 48., Lund az 58. percben.

Gólszerző: Gera (1-0) a 76. percben.