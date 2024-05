Az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság döntőjének második mérkőzését játszották szombaton este Győrben, ahová a DVTK Hun-Therm érkezett előnnyel, ugyanis a Serco UNI Győr elleni csatában – az egyik fél három győzelméig tartó párharcban – a szerdai első meccset megnyerte a DVTK Arénában.

Változások

Az első összecsapáshoz képest mindkét oldalon történt változás a keretben, a vendégek szakvezetője, Völgyi Péter légióst, centert cserélt, a litván Grigalauskyte helyett a francia, szerb Tadic volt keretben. A hazaiaknál ezúttal meccsszerelést öltött a brit, amerikai center, Anigwe, aki a szerdai találkozón nem állt edzője, Cziczás László rendelkezésére.

A lelátón, a kezdéskor 200-300 diósgyőri drukker biztatta a piros-fehér mezes csapatot, és azok, akik hezitáltak, és végül a diósgyőri NB I-es labdarúgócsapat negyedórával korábban kezdődött, Újpest FC elleni vendégjátéka mellett döntöttek, mire elkezdődött a kosár bajnoki talán már bánták, hogy nem gurultak tovább Győrbe, mert ekkor, 10 perc játék után már két góllal vezetett az Újpest...

Príma diósgyőriek

A meccs első kosarát a hazaiak irányítója, a pályafutását a Diósgyőrnél kezdő Ruff-Nagy szerezte, amire Aho N. egy triplával, majd egy palánk alólival válaszolt (2-5). A hazaiak idegesen, támadásban kapkodva játszottak, a piros mezesek jól védekeztek. A folytatásban is DVTK gólok következtek, a hazaiak öt perc után voltak újra eredményesek (4-9), de ellencsapásként előbb Jovanovic egy triplát vert be, majd amikor Kányási egy középtávolit húzott a gyűrűbe, a 7. perc végén időt kért a győriek szakvezetője (4-14). A szünet nem segített a zöld-fehéreken, a negyed utolsó percében történt meg az, hogy Ruff-Nagyon kívül másik győri is betalált, Dubei büntetőkből volt eredményes (8-18).

A második menet elején is jobban hasított a Diósgyőr (10-24), de aztán Dombai duplája után Bach megszerezte csapat első tripláját, és ezzel 10 alá húzta magát a Győr (15-24). A vendégek azonban kapcsoltak, felfelé, sebességben, és ennek köszönhetően a negyed közepére 14 pontos fórt építettek. A folytatásban is koncentráltabb, energikusabb volt a piros-fehér gárda, és amikor a 18. minutában a motivált Tadic faultos kosarat szerzett, a hazai együttes időt kért (22-40). A játékrész végén a remeklő diósgyőriek Jovanovic palánk alólijával mentek húsz fölé (26-47).

Remeklés

A térfélcsere után is szuperkedett Tadic (30-54), a vendég szurkolók pedig boldogságban úsztak a lelátón, bajnoki címet vizionálták, és Völgyi Péter edzőt éltették. A harmadik negyed derekán Dubei hármasával lett kerek húsz a pályán, (44-64) de mivel a vendégeknél Tadic mellett Jovanovic, Lelik, Charles, Kányási és Aho N. is remekelt, elképzelhetetlennek tűnt bármilyen fordulat. A játékrész végén Garbin góljára Dombai válaszolt (53-73), és ezek után az utolsó 10 percet már ,,csak” le kellett játszani.

Káprázatos volt a DVTK Hun-Therm játéka a záró etap elején, egy 11-0-s szériával kezdtek (53-84). Óriási volt a különbség a két csapat között, mintha ha nem is bajnoki döntőben meccseltek volna a felek, nem voltak egy súlycsoportban a zöld-fehérek a piros-fehérekkel. A lelátón a vendég drukkerek örömmámorban úsztak, nem volt min izgulni, minden egyes másodpercet mosolyogva lehetett kiélvezni, függetlenül attól, hogy ekkoriban egy picit jobban ment a Győrnek (60-87). A 38. percben Lelik hármasa és duplája után még a száz elérésének reménye is megcsillant (60-92), ezt egy időkérés közbeni tanácsokkal igyekeztek elkerülni a hazaiak. A százat ugyan nem sikerült elérni, de a csodálatosan játszó piros-fehérek káprázatos győzelmet arattak.

A diósgyőri királynők szombat este felemelték a koronát, ami kedden Diósgyőrben a fejükre kerülhet. Ugyanis egy győzelemre van arról a DVTK Hun-Therm hogy a diósgyőri kosárlabda történelem során először bajnoki címet, aranyérmet szerezzen.

Serco UNI Győr – DVTK Hun-Therm 62-97 (8-18, 18-29, 27-26, 9-24)

Győr, 900 néző. V.: Praksch, Nagy V., Török.

Serco UNI Győr: Ruff-Nagy 10, Bach 14/12, Dubei 16/9, Gyöngyösi, Goree 4. Csere: Dombai 15/3, Anigwe 3, Hegedűs, Küllős. Vezetőedző: Cziczás László.

DVTK Hun-Therm: AHO N. 11/3, CHARLES 14, LELIK 13/9, JOVANOVIC 17/3, GARBIN 13/6. Csere: TADIC 17, KÁNYÁSI 9/3, Tenyér, Aho T. 3/3, Oláh F., Vég-Dudás. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Cziczás László: – A DVTK ma Euroliga Final Four-os formát mutatott, mi egy negyeden át voltunk képesek arra, hogy az ő szintjükön kosárlabdázzunk. Ellenfelünk teljesen megérdemelten nyert, gratulálunk nekik.

Völgyi Péter: – Nagyon feszülten kezdett mind a két csapat, de mi leapattanózásban, dobásbiztonságban jobbak voltunk, és tulajdonképpen ezeknek köszönhetően ez a meccs az első félidő végére eldőlt. A harmadik negyedben nagy dobópárbaj kezdődött, a Győr megmutatta, hogy miért számít veszélyes csapatnak. Örülök, hogy ilyen magabiztos idegenbeli győzelmet arattunk, köszönjük a 300 fős diósgyőri tábor fantasztikus, egész meccses biztatását. Egy lépésre vagyunk az aranyéremtől, mindent meg fogunk tenni kedden, Miskolcon azért, hogy megszerezzük.

Az egyik fél három győzeleméig tartó párarc állása: 2-0, a DVTK Hun-Therm javára.

A két csapat a következő mérkőzést kedden 18 órától a DVTK Arénában játssza.