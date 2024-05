Labdarúgó NB II, 32. forduló

KolorCity Kazincbarcika SC – ETO FC Győr (Kazincbarcika, vasárnap, 17.00)

Csábi József, a KolorCity Kazincbarcika SC vezetőedzője: – Három fordulóval a bajnokság zárása előtt az alapvető célt elértük, biztos, hogy a következő évadot is az NB II-ben kezdjük, és bár korábban azt mondtam, hogy előre kell néznünk, de azért a visszapillantó tükörbe is bele-bele kell pillantanunk, most más lett a helyzet. Csak előre kell tekintenünk. Egy feljutásra esélyes csapat érkezik hozzánk, és mert sportemberek vagyunk, ez a mérkőzés, és az ezt követők is remek lehetőséget adnak arra, hogy bebizonyítsuk, igazoljuk az eddigi eredményeink jogosságát. Tudjuk, hogy a Győr erős, külföldiekkel teletűzdelt csapat, komoly célokkal. Mi arra készülünk, hogy megnehezítsük egy jó csapat dolgát, a legjobbat nyújtsuk ellenük, amivel pontokat tudtunk elvenni tőlük. Részünkről a szezon eddigi része kiegyensúlyozottnak mondható, és azt szeretnénk, ha ez a bajnokság hajrájában is így lenne.

A KC-KBSC-ben Varga J. és Gante sérülés miatt nem szerepelhet, viszont Ternován és Süttő az előző hét végén letöltötte sárga lapok miatti eltiltását, így a mostani bajnokin akár már pályára is léphetnek.

A KolorCity Kazincbarcika SC várható kezdőcsapata: Tóth B. (Bánhegyi) – Ternován, Szekszárdi, Süttő, Heil, Kotula – Kártik, Csatári, Pekár – Pethő, Pinte.