Labdarúgás: NB II

NB II, 31. forduló

Szombathelyi Haladás – Kolorcity Kazincbarcika SC (Szombathely, vasárnap, 17.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: – Az előző fordulóban legyőztük a Honvédot hazai pályán, idén másodszor, hiszen korábban a Bozsik-stadionban is nyertünk. Vannak más szép sikereink is a tabella első részébe tartozó csapatok ellen, ez nagy pozitívum, ugyanakkor hullajtottunk el pontokat a mögöttünk lévő ellenfelek ellen. De már csak ilyen a futball... Úgy gondolom, így napokkal később is, hogy a kispestieket taktikus, fegyelmezett futballal múltuk felül, nagy szívvel játszottak a játékosok, egy jó állománnyal rendelkező Honvéddal szemben. Büszke voltam aznap este, és büszkén dolgoztunk egész héten, de azt látnunk kell, hogy még nem vagyunk túl a nehezén, kellenek még a pontok, a sikerek. Négy, nagyon komoly mérkőzés vár még ránk, és miként eddig, úgy a bajnokság végéig is megpróbáljuk a maximumot nyújtani. A Haladás mögöttünk van két ponttal, tehát nagyjából hasonlóak hozzánk. Nincs rossz keretük, sőt, rendelkeznek minőségi játékosokkal, modern focit próbálnak a pályára ,,tenni". Hallani egy-két külső dolgot a klubról, de ez a pályán nem látszódik rajtuk, stabil csapat a ,,Hali". Az eredményekből ítélve hullámzó a teljesítményük, nagyon feszesnek kell lennünk, ha pontot vagy pontokat akarunk elhozni Szombathelyről.

A Barcikában Varga J. és Gante sérülés miatt továbbra sem áll rendelkezésre, Papp M. és Székely K. hosszabb kihagyás után van, nem valószínű, hogy pályára lépnek. Ternován és Süttő öt sárga lappal rendelkezik, így ők emiatt hagyják ki a szombathelyi mérkőzést, ugyanakkor Heil letöltötte eltiltását, így ő újra elfoglalhatja a helyét a védelemben.

A KBSC várható kezdőcsapata: Bánhegyi (Megyeri) – Szekszárdi M., Heil Dobozi, Kotula – Csatári (Csilus), Kártik, Pekár, Kurdics – Pethő, Pinte.