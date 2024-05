Nyolc év után ismét az NB II-ben szerepel a Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgó együttese: azok után, hogy egyhuzamban ennyi időt töltött a legjobbak között, és a 2023/24-es évad végén, a 12 csapatos élvonalban az utolsó helyen végzett, emiatt búcsúra kényszerült.

A sárga-kékek sorsa hetekkel ezelőtt eldőlt, az idény közben a csapatot Kuttor Attila vezetőedzőtől átvevő szerb tréner, Milan Milanovic az elődjénél is szerényebb eredményeket ért el (előbbivel 20 forduló alatt 16 pontot, utóbbival 13 fordulóban 5 pontot szerzett a Kövesd), összességében 16 pont hiányzott a bennmaradáshoz.

Az új szakvezető

A szerb edzőt ezek után nem marasztalták az MZSFC-nél, de a szakmai munkát, az NB II-es csapatot olyanra bízták, aki kéznél volt, az eddigi másodedzőt, Tóth Mihályt nevezték ki vezetőedzőnek. A 49 éves tréner, aki futballistaként egyszeres magyar válogatott, 291 NB I-es bajnokin lépett pályára, és ezeken 108 gólt szerzett, – a 2003/04-es évadban gólkirályi címet szerzett 17 találattal a Matáv Sopron játékosaként, – volt magyar bajnok a Ferencvárossal, Magyar Kupa-győztes a Kispest Honvéddal és az FC Sopronnal, valamint norvég kupagyőztes, a Fredrikstadtal. És nem mellékesen, edzőként két etapban, 2017 és 2020 között, valamint 2022 szeptemberétől a Mezőkövesd Zsóry FC-nél dolgozott, dolgozik edzőként, és a dél-borsodiak első számú trénereként immár a legmagasabb fokú edzői végzettséggel is rendelkezik, mert a tavalyi év végén Pro-licences diplomát vehetett át.

Tóth Mihály segítője szintén olyan lesz, aki kéznél van, Elek Norbert segíti a munkáját, aki ugyancsak évek óta a kövesdi edzői stáb tagja, és a kapusedző személye sem változik, Bukta Norbert is marad a stáb tagja.

19+1

Az egyelőre képlékény, hogy milyen játékoskerettel dolgozik majd együtt Tóth Mihály, mert óriási változások lesznek, illetve már történtek is. Az biztos, hogy az NB II-ben nem lesznek külföldijei az MZSFC-nek, ugyanis a Magyar Labdarúgó-szövetség pénzügyi támogatási rendszeréből csak akkor részesülhet a klub, ha kizárólag hazai játékosokat szerepeltet az NB II-ben. Ennek jegyében, szellemében a kövesdiek az összes légiósuktól elköszöntek, akiknek ez idény végén jár le a szerződésük, azokkal nem hosszabbítanak, a többiekkel pedig szerződést bontottak.

Így biztosra vehető 11 külföldi távozása: a pályafutását az Újpest FC-nél folytató olasz Riccardo Piscitellin kívül a grúz Ilia Beriashvili, a horvát Andrej Lukic, a szlovák Róbert Pillár, az észak-macedón és spanyol David Babunski, a fehérorosz Aliaksandr Karnitski, a horvát Marko Brtan, a szerb Stefan Drazic, a szenegáli és francia Chirstian Gomis, a svéd Lucas Hedlund és a spanyol Jairo Samperio sem folytatja labdarúgó pályafutását a kövesdieknél.

De nem csak légiósok, hanem négy kölcsönjátékos is búcsút int az MZSFC-nek, a Debreceni VSC-tól érkezett amerikai, magyar kettős állampolgárságú Kócs-Washburn Erik, a Vasastól jött Szivacski Donát és Szilágyi Szabolcs, valamint a szlovákiai Szolgai Máté, aki a Dunajska Streda gárdájától tett ideiglenes kitérőt.

Ezen kívül rutinos magyar NB I-es játékosok is tovább állnak, négyen már biztosan, hiszen az egyaránt 31 éves Nagy Gergő és Ugrai Roland, a 33 esztendős Kovácsik Ádám és a 34 éves Bőle Lukács szerződése már nem él.

Cseke Benjámin lehet a 20. távozója az MZSFC-nek, ugyanis a védekező középpályás szerződése a jövő hónap végén lejár, és másik csapattól van ajánlata.

9+3+1

A dél-borsodiak keretéből – jelen állás szerint – kilenc labdarúgó maradhat az NB II-re, ám a Kállai Kevin, Vajda Sándor, Cseri Tamás, Molnár Gábor, Juhász István Bence, Kojnok Zsolt, Illés Bálint, Szalai József, Ináncsi Milán névsorban van néhány olyan labdarúgó, akit máshol is szívesen látnának, és lehet, hogy ezzel összefüggésben klubot vált a nyáron.

A Mezőkövesd Zsóry FC négy kölcsön adott játékosából elvileg három térhet vissza, Kállai Zalán és Márkus Attila az NB II-es Tiszakécskei LC-ből (bár utóbbi sérülés miatt tavaly augusztusban játszott meccset utoljára), a fiatal Bodnár Attila az NB III-as FC Hatvanból, viszont az NB II-es KC-Kazincbarcikai SC-ben szerepelt Kotula Máténak aligha kell munkába állnia a dél-borsodiaknál, ugyanis a kölcsönadási szerződése mellett a kövesdiekkel kötött kontraktusa is lejár.

A következő két és fél hétben az MZSFC keretének kialakítása során, érkezőkre is lehet számítani, de azt most legfeljebb csak megtippelni lehet, hogy milyen létszámban kezdik meg a felkészülést június 17-én a sárga-kékek, Tóth Mihály vezetőedző irányításával.