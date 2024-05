A Rally Hungary-n először versenyzett egy párost alkotva Juhász Csaba és új navigátora, Velezdi Eszter. A miskolci kettős sikerrel teljesítette a hazai szezonnyitót, hiszen a Veszprém Rallyn az ORB értékelésében az abszolút tizenharmadik helyen végeztek, a P14-es kategóriában viszont felállhattak a dobogó második fokára.

Fotó: Picasa

Az EVO X-es Mitsubishivel tehát az első idei futam a terveknek megfelelően alakult, és az új kettős is eredményesen muzsikált együtt. Olyan veszprémi murvás futam azonban nem létezik, hogy ne lenne valami kaland. Juhász Csaba és Velezdi Eszter is átélt nehéz pillanatokat, összességében viszont sikerrel zárták a hétvégét.

Féltengely-törés

- A Kislőtéren eltörött a Mitsubishi féltengelye, ezért annak is örülünk, hogy le tudunk jönni a pályáról, de a szerviz előtt a várpalotai szakaszt is így teljesítettük - tekintett vissza a veszprémi eseményekre Juhász Csaba. - Nehéz pillanatok voltak, a csapat azonban szerencsére jól dolgozott, így folytatni tudtuk a versenyt. Az elején egyébként nagyon élveztük a száguldást, igaz teljesen vakon voltunk, amit Eszti diktált, abból mentünk, de teljesen jó volt. Másnap is hamar felvettük a ritmust, de amikor igazán belelendültünk, akkor jött a szerencsétlen féltengely-törés. Ekkor ismét szembesültünk azzal, hogy Veszprémben nagyon könnyen ki lehet esni, ezért a folytatásban a biztonságra törekedtünk. Nem kockáztattunk, élveztünk a ralizást, azt viszont bevallom, hogy az utolsó gyors egyáltalán nem tetszett. Célba értünk, pontokat gyűjtöttünk, az első közös hétvégénken ez volt a legfontosabb.

A P14-es kategóriában Juhász Csaba és Velezdi Eszter ott lesz a következő futamon is. A páros hazai környezetben nyomhatja a gázpedált, hiszen május utolsó hétvégéjén a II. Hell Diósgyőr Rallyn ülnek autóba. A környék pályáit jól ismerik, azért bíznak benne, hogy Veszprém után a borsodi megyeszékhelyen is eredményesek lesznek.