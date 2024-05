A 2023/24-es tanév kézilabda diákolimpia IV. korcsoportos országos döntőjének május 31-e és június 2-a között Miskolc ad otthont. A legjobb 8-8 csapat vetélkedésében vármegyénket a lányoknál a kazincbarcikai Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Általános Iskolája, míg a fiúknál az ózdi Újváros Téri Általános Iskola képviseli.

Az országos döntőt a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület négy miskolci helyszínen rendezi meg. A döntő védnökei: Pintér Sándor belügyminiszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára, Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, Hankó Balázs, innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár, Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere.

A pénteken kezdődő finálé előtt a két borsodi csapat testnevelőjét-edzőjét kértük meg arra, mondja el gondolatait.

– Iskolánk leány csapata öt évvel ezelőtt kezdett el ismerkedni a kézilabda alapjaival – mondta Kiss Beáta, a kazincbarcikai Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Általános Iskola testnevelő tanára. – A csapat tagjai a kazincbarcikai Szalézi Diáksport Egyesület csapatában, évről-évre fejlődtek és ügyesedtek. Kitartó munkájuk eredménye, hogy idén már másodszor mondhatják magukat megyei bajnoknak. Borsod- Abaúj- Zemplén vármegye bajnoka, mint a rendező megye bajnoka automatikusan az országos döntőbe kvalifikálta magát. Bízunk benne, hogy élni tudunk a lehetőséggel és megmutathatjuk csapatunk erősségeit is küzdeni tudását. Izgatottan várjuk, hogy az ország legjobb csapataival játszhassunk, mindent megteszünk, hogy méltó módon képviseljük iskolánkat és megyénket.

A csapat tagjai: Almási Zsófia, Asszony Panna Zóra, Balla Bettina, Búzás Réka, Czövek Zoé, Fóris Gréta, Kosnyider Kata, Márton Hanga, Oberst Hanna, Polónyi Ada, Rétfalusi Tímea, Stépán Noémi, Szimándli Dóra, Szimándli Petra.

2016-ban

– Közel nyolc éve, 2016 szeptemberében az elsősök közül toboroztam gyerkőcöket az MKSZ ,,Kézilabda az iskolában" című programjára – mondta Zákányi Zoltán, az ózdi, Újváros Téri Általános Iskola tesitanára. – Jött is vagy 15-16 eleven kisfiú, akik nagy lelkesedéssel kezdték el ezt a gyönyörű játékot. Olyan ügyesek voltak, hogy továbbképzéseken is megmutattuk, mi hogyan dolgozunk. Sulikézi fesztiválok, edzőmérkőzések, tornák követték egymást. Később már az Ózdi KC színeiben, a gyermekbajnokságban pallérozódtak tovább. Aztán eljött ez a tanév. A csapat nagy részének és nekem is, ebben az intézményben az utolsó. Diákolimpián most úgy tudunk búcsúzni az iskolától, hogy vármegyei bajnokként országos döntőben képviselhetjük Ózd városát és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét. Szép keretet ad ez a nyolc év munkájának. Köszönöm ezt a csapatnak, és a kollégáknak, akik az elmúlt két évben dolgoztak a gyerekekkel. Ivády Csabának, aki a tavaly volt a csapat vezetője és legfőképp Lovas Szilárdnak, aki az idén készíti fel a gyerekeket és ott volt velem a diákolimpiai fordulókban és irányította a csapatot. Számunkra az országos döntőben való részvétel jutalomjáték. Szeretném, ha a fiúk felszabadultan játszanának, miközben kiélvezik minden percét annak, hogy eljutottak az ország legjobb nyolc iskolai csapata közé.

A csapat tagjai: Fodor Bence, Vild Botond, Molnár Milán, Konyha Balázs, Török Botond, Hancsovszki Dávid, Simon Hunor, Markó Bálint, Sztraka Marcell, Szerémi Lívió, Juhász Botond, Tiszai Nándor.

Az ózdi Újvárosi téri Általános Iskola csapata

Fotó: Magánarchívum

A döntő programja Május 31. (péntek)

12.00–17.30: fiú csoportmérkőzések (Herman Ottó Gimnázium, a Miskolci Egyetem Körcsarnok); leány csoportmérkőzések (Rendvédelmi Technikum, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon).

18.30: megnyitó ünnepség (Rendvédelmi Technikum alakuló tér)

Június 1. (szombat)

9.00–19.00: fiú csoportmérkőzések, keresztjátékok és elődöntők (Herman Ottó Gimnázium); leány csoportmérkőzések, keresztjátékok és elődöntők (Rendvédelmi Technikum tornacsarnok)

Június 2. (vasárnap)

8.00-13.00: fiú és leány mérkőzések az 1-4. helyért (Herman Ottó Gimnázium); fiú és leány mérkőzések az 5-8. helyért (Rendvédelmi Technikum)

13.30: Eredményhirdetés (Herman Ottó Gimnázium)