Tokaj FC – Szerencs VSE 2–2 (0–2)

Tokaj, 187 néző. V.: Jakab (Sohojda, Tóth P.).

Tokaj: Klaj – Csizmadia, Cseh A., Kovács M., Pásztor L. (Tóth D.), Pásztor K., Posta (Gombos), Molnár K., Cziczer, Beör (Kanczler), Plavuscsák (Bokor). Edző: Juhász Zsolt. Szerencs: Kristóf (Tóth M.) – Kiss M., Sohajda, Szabó Zs., Jáger (Jakab), Margitai, Spéder (Tóth V.), Ternyik, Braun (Jaczkó), Tímár, Buri Sz. (Jámbor). Edző: Nagy László. G.: Gombos, Pásztor K. (11-esből), ill. Braun, Ternyik. Kiállítva: Tímár (78.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Juhász Zsolt: – Ha minden mérkőzésen így tudnánk küzdeni, akkor kicsit több pontunk lehetne. Ma sikerült, egy rangadóhoz méltó játékkal tudtunk pontot szerezni. Gratulálok mindkét csapatnak a néhol parázs, de általában sportszerű és küzdelmes mérkőzéshez. Sok sikert a Szerencsnek a továbbiakban.

Nagy László: – A tabellám elfoglalt helyezéstől függetlenül ez mindig egy rangadó lesz. Jó iram, fiatal csapatok. Sok sikert a Tokajnak a hátralévő két mérkőzéshez.

Erdőhorváti SC – Kesznyéten SE 5–1 (3–0)

Erdőhorváti, 200 néző. V.: Nagy L. (Horváth R., Varga I Z.).

Erdőhorváti: Gyöngyösi – Bódi, Orosz M., Gáspár, Silling, Petró, Vojtovics, Orosz B., Kovács L., Fedor, Kazsimér. Játékosedző: Kazsimér Bence. Kesznyéten: Tálas – Nótár I. (Farkas D.), Papp, Kiss I., Kiss F., Irhás J., Farkas Sz. (Vadászi), Nótár R., Irhás I. (Farkas Gy.), Irhás E., Horváth. Edző: Irhás Ignác. G.: Vojtovics (2), Orosz M., Gáspár, Silling, ill. Irhás E. Kiállítva: Vadászi (80.). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kazsimér Bence: – Szeretném megköszönni a ma megjelent játékosoknak, hogy a körülményeinkhez képest is oroszlánként küzdöttek a pályán. Büszke vagyok rájuk!

Irhás Ignác: – Gratulálok a hazaiaknak.

Megyaszó KSE – Tiszaladány KSIE 1–2 (1–1)

Megyaszó, 120 néző. V.: Fülöp N. (Hankó, Fülöp G.).

Megyaszó: Ujj – Szilasi, Vadászi, Horváth Sz. (Szabó B.), Balogh Zs. (Radics N.), Katona, Rozgonyi (Jaczkó), Kajtár, Sikorszki, Radics A., Molnár Á. Edző: Szilasi Milán. Tiszaladány: Farkas L. – Seres, Csillik, Minczér, Szükösdi, Szabó B., Bódi, Lakatos R. (Kiss T.), Kassai, Paczári, Liszkai. Edző: Liszkai Attila. G.: Szilasi M., ill. Kassai, Minczér. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Szilasi Milán: – Felvettük a harcot a tavalyi bajnokkal, az idei ezüstérmessel! Gratulálok mindkét csapatnak, jó volt a játékvezetés.

Liszkai Attila: – Gratulálok a csapatnak az ezüstéremhez! Jó volt a játékvezetés, két jó csapat küzdelméből ma mi jöttünk ki győztesen.

Garadna-TSC – Taktaharkányi SE 0–4 (0–2)

Garadna, 200 néző. V.: Tóth I T. (Fotiu, dr. Pocsai).

Garadna: Galyas – Szaniszló, Beregi, Sabján, Szabó N., Szabó Márkó, Fajkó (Bujnóczki), Krajcz, Lakatos, Csonka, Molnár D. (Szabó Martin). Edző: Berencsi László. Taktaharkány: Lechner – Bokor, Nagy Viktor, Horváth Á., Tímár, Hisák (Iván), Horváth G., Nagy Vencel, Demeter, Ötvös, Tóth L. Edző: Vojnár István. G.: Horváth G. (2), Hisák (2). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Berencsi László: – Egy hete pár méterre látta a győzelmünket a Gönc ellen Rohály Robi barátunk és sporttársunk. Tíz év távlatából, amit tett a garadnai klubért nem tudtuk most megköszönni, talán nem is kell, mert itt volt velünk ma is, és itt is lesz!

Vojnár István: – Rengeteg helyzetet kihagytunk, de ettől függetlenül magabiztos győzelmet arattunk. További sok sikert a hazaiak.

Karcsa LSE – Telkibánya ASE 6–1 (1–1)

Karcsa, 100 néző. V.: dr. Kovács (Géresi, Granoviter).

Karcsa: Pásztor T. – Bányácsi, Lakatos T., Bodnár, Gyöngyösi II Z. (Váradi), Horváth Z. (Kovács K.), Kovács D., Vadász Gy. (Gulyás), Egyed (Csóka), Pásztor A., Lénárt (Vadász Zs.). Edző: Kovács Dávid. Telkibánya: Tarr (Ambrus) – Juhász B. Juhász N., Varga L., Sontra B. (Boda), Szabó Z., Balogh Sz., Lakatos L., Király, Horváth G. (Jassó), Szabó B. Edző: Sontra Béla. G.: Kovács D. (4), Lakatos, Gulyás, ill. Lakatos L.

Jók: Kovács D. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Ifj. Milinki László, csapatvezető: – Megmutattuk, hogy ha majdnem teljes kerettel állunk ki, akkor tudunk focizni. Boldog születésnapot kívánunk Gulyás Máté csapattársunknak!

Szabóné Kiss Edit, elnök: – Az első félidő helyenként jó játéka után a másodikban már nem működött semmi. Jó volt a játékvezetés.

A Mezőzombor visszalépése miatt a Gönc szabadnapos volt.