Kedden kiderül, hogy ki lesz az ellenfele az észak-borsodi bajnokcsapatnak, az osztályozón.

Gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott a labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjában, a hét végén befejeződött szezonban a Putnok FC csapata. Az észak-borsodi együttes remek teljesítménnyel lett bajnok, harminc mérkőzése közül mindössze ötöt veszített el, és végül öt pontos fórral szerezte meg a ,,pole pozíciót" a másik vármegyei klub, az Evolution Hungary-Cigánd SE előtt. A kék-feketék a licenszeljárás során is megfeleltek, ami azt jelenti, hogy adminisztratív akadálya nincs, nem lenne annak, hogy a PFC az NB II-ben kezdje a következő, 2024/2025-ös bajnokságot.

Vasárnap, vasárnap

Csakhogy: a Magyar Labdarúgó Szövetség tavaly átszervezte egyrészt a másod-, másrészt a harmadik vonalat, előbbi mezőnyét tizennyolcról tizenhat együttesre csökkentette, csökkenti a következő évadtól, míg az NB III esetében az addigi három csoportból négyet ,,csinált". A négy ,,másodikos" búcsúzó (Pécsi MFC, Tiszakécskei LC, BFC Siófok, Credobus Mosonmagyaróvár) helyére tehát csak két ,,harmadikos" bajnok juthat fel, azaz, osztályozót kell vívni a fellépésért. A szövetségben kedden 11 órától tartják az oda-visszavágós csaták párosítását, a putnokiakon kívül még három másik aranyérmes, a Békéscsaba 1912 Előre (Dél-keleti csoport), az Opus Tigáz Tatabánya (Észak-nyugati csoport), illetve a Szentlőrinc (Dél-nyugati csoport) lesz érdekelt. Az első összecsapást június 2-án (17.30), a visszavágót június 9-én (17.00) vívják meg a felek.

A helyzet annyiból nem teljesen ,,tiszta", hogy az NB II-es bennmaradók közül a Szombathelyi Haladás nem kapott licenszet a másodosztályra. Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága még május 10-én utasította el a Szombathelyi Haladás Kft. következő szezonra vonatkozó licenckérelmét a pénzügyi kritériumok nem megfelelősége miatt. Az indoklásban a reklámbevételek elmaradása a legfontosabb ok, ami alapján a bizottság nem látta kellően alátámasztottnak a „vállalkozás folytatásának elvét”. A döntés ellen nyolc napon belül lehetett fellebbezni, ezt meg is tették a vasiak, a döntést azonban nem változtatta meg az MLSZ, a Fellebviteli Licencadó Bizottság helybenhagyta az elsőfokú döntést.

Hatvanhárom pont

Az biztos, hogy az osztályozó két nyertese ,,jegyet vált" az NB II-be, és a Haladás búcsúja miatt megüresedett helyre az a (harmadik) csapat kerülhet, amelyik ugyan párharcot bukik, ám a két osztályozó vesztes tekintetében a jobbik lesz. Az összevetés alapja a bajnokságban megszerzett pontot lesznek, amihez hozzáadják majd az osztályozón megszerzett pontokat is. A sorrend jelenleg, az osztályozós eredmények nélkül: 1. Békéscsaba 81 pont, 2. Szentlőrinc 75, 3. Tatabánya 66, 4. Putnok 63. Ebből tehát látszik, hogy a békésiek osztályozó-vesztesként, szerzett pont nélkül is feljutnak, lévén, senki sem tudja befogni őket, maximum az üldöző Szentlőrinc. Viszont, pontazonosság esetén a több győzelem rangsorolna, amiben a Csaba már most 26-23-ra vezet a szentlőrinciekkel szemben. Vármegyei szempontból a putnokiak helyzete a legérdekesebb, Szala Ákos vezetőedző csapata akkor jut fel, ha azt a pályán kiharcolja, megveri ellenfelét, vesztesként azonban csak a Tatabányát tudja befogni, megelőzni, amennyiben legalább 3 ponttal többjük lesz összevetésben (a győzelmek számában jelenleg 20-19 vezetnek a Komárom-Esztergom vármegyeiek, akik azonban gólkülönbségben, és lőtt gólok tekintetében is rosszabbak a PFC-nél).

A vacsorával véget ért

A putnokiak különben a vasárnapi, cigándiak elleni hazai találkozót követően átvették az első helyükért járó aranyérmet.

– Elértük azt a célt, amit a bajnokság elején kitűztünk – közölte Kundráth Csaba sportigazgató. – Tavaly ezüstérmesek voltunk, és szerettünk volna egy lépést megtenni előre, köszönet mindenkinek, aki ebben a sikerben szerepet vállalt. Ugyanakkor azt hangsúlyozni kell, hogy egy részcél teljesült, ugyanis van még előttünk feladat, két osztályozó meccs, melyek a szezon két legfontosabb találkozói lesznek. Éppen ezért vasárnap este 10 óra környékén, a vacsorával véget ért az ünneplés, hétfőtől már mindenki arra koncentrál, hogy az osztályozót sikeresen vívjuk meg. Másik három ellenfelünkről egyértelműen elmondható, hogy rutinos, magasabb osztály is megjárt klubokról van szó, a Békéscsaba, és a Tatabánya a múltban meghatározó szereplője volt a magyar futball élvonalának. Ha nem is ilyen veretes, de múltunk nekünk is van, például az, hogy 12 éve, a Mátra csoportban megszerzett aranyéremnek köszönhetően klubunk akkor kivívta a jogot az NB II-ben való indulásra. Ezúton is köszönjük az évzáró mérkőzésünkre nagy számban kilátogató szurkolóink támogatását, várjuk őket az osztályozón is.

A vármegyében már biztos két klub indulása az NB II-ben: az NB I-ből kiesett Mezőkövesd Zsóry FC-é, illetve a Kolorcity Kazincbarcika SC-é, amely a 10. helyet szerezte meg a vasárnap véget ért bajnokságban.