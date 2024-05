Sényő FC Selyem-Ber – Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–1 (1–1)

Sényő, 200 néző. V.: Farkas, Tőkés, Végh.

Sényő: Talián – Ur, Klepács K., Márton, Kapacina K., Farkas M., Lizák (Vámos M., 61.), Schmidt, Vámos G., Orosz M., Szopkó (Garda, 66.). Edző: Nagy Sándor. Tiszaújváros: Hornyák – Ivánka, Tóth S., Géringer L. (Bencsík, 73.), Papp F., Farkas M. (Elek, 91.), Vitelki B. (Skripek, 73.), Bökönyi, Varjas L., Valkay (Lehóczki, 88.), Bidzilya (Kollár, 73.). Edző: Vitelki Zoltán. G.: Klepács K. (45.), ill. Bökönyi (43.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Nagy Sándor: – Részünkről feszültség látszódott a csapaton. A tét rányomta a bélyegét. Igazságos döntetlen született, amivel elértük a minimális célunkat. Ezt is át kell élni egyszer.

Vitelki Zoltán: – Mi nem foglalkoztunk azzal, hogy milyen nyomás van a hazai csapaton. A pozíciónkat szerettük volna megtartani és a 3 pontért játszottunk. A hazaiak kontrákra rendezkedtek be, de jól tudtuk kezelni. Irányítottuk a játékot, kapu előtt is voltak lehetőségeink, de gyors gólváltás volt a félidő vége felé. A második félidő elején kapusbravúrra is szükségünk volt, amit első NB III-as mérkőzésén a fiatal Hornyák Zalán mutatott be. A masszív hazai védekezést nem sikerült feltörnünk, ezért meg kell, hogy elégedjünk az egy ponttal. A 6. hely és stabil csapat. Tudjuk, hogy miben kell fejlődünk a következő szezonra és ennek megfelelően fogunk dolgozni. Gratulálunk a mai bemutatkozóknak, a 17 éves Hornyák Zalánnak és Elek Mátyásnak. Köszönöm a játékosoknak a korrekt egész éves munkát, a stábnak, a segítőknek, a vezetőknek és a klub dolgozóinak a segítséget. Jó pihenést mindenkinek.