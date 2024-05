A korábbi, tiszaújvárosi finálék után ezúttal egy Miskolchoz közeli, futballkedvelő község, Gesztely létesítménye adott otthont a vármegyei kupasorozat fináléjának. A végső sikerért megmérkőző két együttes egyaránt a vármegyei I. osztály tagja, a GFC már biztos ezüstérmes, a vendég MVSC-nek pedig nagyon jó az esélye arra, hogy a hátralévő két fordulóban megtartsa bronzérmes pozícióját. A házigazdák, ebben a sorozatban, előzőleg, az első körben erőnyerők voltak, aztán a KKFC Mezőcsát (3-0), a Sárospataki TC (3-0, szövetségi döntés), valamint a Hidasnémeti VSC ,,testén” (6-1) keresztül jutottak el a legjobb kettőig, míg a miskolci zöld-fehérek a HHSE Szuhogy (9-2), a Parasznya SE (3-0, szövetségi döntés), a SunPro Napenergia-Ónod SE (4-2), illetve a Tállya RSE (2-0) csapatát verték ki a döntőig.

Rák, vezetés

A gesztelyiek igyekeztek megadni a módját a finálénak, mindent elkövettek azért, hogy jó házigazdák legyenek, és nézők is megfelelő létszámban látogattak ki a Tóth-Zele József Sportközpontba, ahol több vármegyei szakember is feltűnt. A meccs első öt percében a házigazda futballozott fölényben, a miskolciaknál sokszor csak Csávás várta, hogy a többiek játékba dobják. A 8. percben Porkoláb kínálta meg 17 méterről Hajzert, aki szépen védett. Aztán nem sokkal Kalocsai ívelt a zöld-fehérek ketrece fölé, míg a 12. percben Blaskó vitte el a labdát embere mellett, de Szegő jól olvasta a szituációt. Az MVSC a jobb oldalát, Figeczkit is igyekezett használni, míg középen Takács próbált akciókat indítani. Az ezt követő időszakban is jobbára a GFC diktálta a ritmust, és birtokolta a labdát, azonban sokszor középen erőltették a támadást, vagy túl kombinálták azt, illetve nem egyszer a vármegyeszékhely klubjának védelme állta a sarat. Porkoláb másodszor is próbára tette Hajzert, aki kitolta a játékszert a léc alól a 24. percben. A 29. minutumban azonban már ő is tehetetlen volt, ekkor Rák 23 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, 1-0. A vasút utána nem tudta átvenni a kezdeményezést, mialatt begyűjtöttek két sárga lapot is.