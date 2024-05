Akárcsak a budapesti első felvonásra, ezúttal is százan neveztek, részükre nyolc asztalt állítottak fel. A pompásan berendezett, látványelemekkel díszített komplexumban remek hangulatú meccseket láttunk, többen is akrobatikus mutatványokkal szórakoztatták a mintegy százötven nézőt és a publikum világ- és Európa-bajnokokat is láthatott.

Az eseményen rajthoz álltak a Bodrogkeresztúrért Sport Egyesület tagjai, akik valamennyi korosztályban és számban képviseltették magukat.

A viadal krónikájához tartozott, hogy a műfaj iránt érdeklődő fiatalok a helyszínen kipróbálhatták a magyar fejlesztésű sportágat, továbbá a szervezők fogadták a helyi oktatási intézmények képviselőit, a leglelkesebb és legnagyobb tömeget mozgósító iskolák pedig teqball asztallal ajándékozták meg.