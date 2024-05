Az idei triatlon klubcsapat országos bajnokságnak – az utóbbi évek hagyományai szerint – ezúttal is Tiszaújváros adott otthont. A XXXIII. Tisza Triatlon keretében május 18-án, szombaton megrendezett viadalra betelt a létszám, ami azt jelenti, hogy 130 nevezést regisztráltak a házigazda Tiszaújvárosi Triatlon Klub munkatársai.

A versenyközpontot ebben az évben is az erre az alkalomra megnyitott Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben alakították ki a szervezők, ahol az utánpótlás kategória futamaival indult be a „nagyüzem”, majd ezt követően valamennyi korosztály képviselőire sor került.

Kindl Gábor, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke a Spirit Sport Club szenior csapatának tagjaként versenyzett, míg Vanek Ákos, a 2014-es tiszaújvárosi triatlon világkupa győztese a Budaörsi TK szenior csapatával tért vissza egykori sikere színhelyére.

Először a hölgyek

Az elit kategóriában először a hölgyek foglalták el helyüket az 50 méteres medencében, hogy nekivágjanak a 750 méteres úszásnak, melyet 20 km kerékpározás és 5 km futás követett.

Már az úszás után érezni lehetett, hogy az abszolút elsőségért a címvédő Budaörsi TK elit és a Ganzair Team Újbuda SE UP2-es csapata vívhat meg. Ezt a verseny alakulása is igazolta. A Szalai Fanni, Szobácsi Laura, Fabók Vivien összeállítású újbudaiak 1:03:16 óra alatt teljesítették a távot, mely természetesen korosztályos bajnoki címet jelentett számukra. Az elit bajnok – 2023 után idén is – a Budaörs lett, megelőzve a Debrecen és a Pécs csapatát.

A férfi elit versenyben a Tiszaújvárosi Triatlon Klub címvédő csapatából hiányzott Lehmann Csongor, aki pénteken, a magyar mix-váltó tagjaként Mexikóban versenyzett. Ebből adódóan a tavalyi bajnok Kiss Gergely, Lehmann Bence, Sinkó-Uribe Ábel, Kovács Gyula összeállításban vette fel a versenyt a trónkövetelőkkel. A házigazdák már az első szám után átvették a vezetést, majd fél perces előnyüket a kerékpározás során több, mint egy percre növelték, így a futás már nem hozott különösebb izgalmat. Nyert és megvédte címét a Tiszaújváros! A második helyet a Debreceni Sportcentrum, míg a bronzot a PSN Zrt. egysége harcolta ki.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzői – az elit férfiak aranyérme mellett – az utánpótlás és a veterán korcsoportokban is szépen helyt álltak a klubcsapat országos bajnokságon, melyet további két bajnoki cím, valamint egy-egy ezüst- és bronzérem bizonyít. A fiatalabb utánpótlás korcsoportban a lányok versengése a házigazdák győzelmével ért véget, míg az UP2-es kategóriában bronzérem jutott a Tiszaújvárosi Triatlon Klubnak. Az elnyűhetetlen tiszaújvárosi veteránok arany- és ezüstéremmel járultak hozzá az éremgyűjteményhez.