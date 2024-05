A Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapatának vezetőedzőjével, Vladimir Radenkoviccsal készített interjú jelent meg a diósgyőri klub honlapján, amelyben a 2024. február 14-én érkezett szerb szakvezető a tavaszi szereplésről beszélt, illetve a jövőképéről is szót ejtett.



,,A jövőben is sokat látott minőségi labdarúgók és tehetséges fiatalok elegyéből akarom összeállítani a Diósgyőrt. Sok tehetséges fiatalt látok az akadémiánkon, akik előtt nyitva áll az első csapat öltözőjének ajtaja, amennyiben megfelelő módon fejlődnek, de akár korosztályos válogatottak megszerzése is szóba jöhet más akadémiákról. Néhány fiatal velünk kezdi meg a felkészülést, hiszen nagyon fontos számunkra a csapatba építésük. De legalább ennyire fontos a rutinos labdarúgók szerepe is a pályán és az öltözőben. Éppen ezért ismét aláhúzom, hogy a fiatal kor önmagában semmit sem ér, annak megfelelő tudással, alázattal és munkamorállal kell párosulnia” – nyilatkozta a diósgyőri szakvezető.



Ezen kívül még egy érdekességet is kibontott, elárulta, hogy milyen hadrendben futballozhat irányítása alatt a DVTK, a 2024/25-ös évadban:

,,Továbbra is a 4-3-3 lesz a DVTK alapfelállása, de szeretném, ha sokkal nehezebben kiismerhető lenne a csapat. Ennek érdekében több játékrendszert is begyakorlunk nyáron, és amikor olyan ellenféllel találkozunk, vagy úgy alakul egy találkozó, akkor akár mérkőzés közben is tudunk váltani. Azt tervezem, hogy három belső védő és két támadó (3-5-2), három belső védő, de egy csatár (5-4-1), illetve négy védő, rombusz középpálya (4-4-2) is szerepeljen a taktikai repertoárban, amivel esetenként meg tudjuk lepni az ellenfelet.”