A Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapatának vezetőedzőjével, Vladimir Radenkoviccsal készített interjú jelent meg a diósgyőri klub honlapján, amelyben a 2024. február 14-én érkezett szerb szakvezető a tavaszi szereplésről beszélt, illetve a jövőképéről is szót ejtett.



,,A jövőben is sokat látott minőségi labdarúgók és tehetséges fiatalok elegyéből akarom összeállítani a Diósgyőrt. Sok tehetséges fiatalt látok az akadémiánkon, akik előtt nyitva áll az első csapat öltözőjének ajtaja, amennyiben megfelelő módon fejlődnek, de akár korosztályos válogatottak megszerzése is szóba jöhet más akadémiákról. Néhány fiatal velünk kezdi meg a felkészülést, hiszen nagyon fontos számunkra a csapatba építésük. De legalább ennyire fontos a rutinos labdarúgók szerepe is a pályán és az öltözőben. Éppen ezért ismét aláhúzom, hogy a fiatal kor önmagában semmit sem ér, annak megfelelő tudással, alázattal és munkamorállal kell párosulnia” – nyilatkozta a diósgyőri szakvezető.



Ezen kívül még egy érdekességet is kibontott, elárulta, hogy milyen hadrendben futballozhat irányítása alatt a DVTK, a 2024/25-ös évadban:

,,Továbbra is a 4-3-3 lesz a DVTK alapfelállása, de szeretném, ha sokkal nehezebben kiismerhető lenne a csapat. Ennek érdekében több játékrendszert is begyakorlunk nyáron, és amikor olyan ellenféllel találkozunk, vagy úgy alakul egy találkozó, akkor akár mérkőzés közben is tudunk váltani. Azt tervezem, hogy három belső védő és két támadó (3-5-2), három belső védő, de egy csatár (5-4-1), illetve négy védő, rombusz középpálya (4-4-2) is szerepeljen a taktikai repertoárban, amivel esetenként meg tudjuk lepni az ellenfelet.”

A közvetlen magyar utánpótlás

Alább érdekességképpen a magyar U21-es válogatott kerete, fettel azok, akik a legutóbbi meccsükön, 2024. március 26-án, a Kazahsztán elleni Eb-selejtezőn, Almatyban, a magyar csapat által 3-0-ra megnyert meccsen pályára léptek (kezdőként vagy csereként).

Kapusok: Hegyi Krisztián (FC Den Bosch), Pécsi Ármin (Puskás AFC), Tóth Balázs (Diósgyőri VTK)

Középső védő: Csinger Márk (DAC Dunajska Streda), Alaxai Áron (Nyíregyháza SFC), Iyinbor Patrick (Kecskeméti TE), Yaakobishvili Antal (Girona FC)

Baloldali védő: Benczenleitner Barna (Budapest Honvéd FC)

Jobb oldali védő: Baranyai Nimród (Debreceni VSC), Szabó Alex (Budapest Honvéd FC)

Védekező középpályás: Baráth Péter (Raków Częstochowa), Horváth Artúr (MTK Budapest)

Középső középpályás: Kata Mihály (MTK Budapest), Bényei Ágoston (Diósgyőri VTK), Kosznovszky Márk (MTK Budapest), Vitális Milán (DAC Dunajska Streda), Ominger Gergő (Aqvital FC Csákvár)

Baloldali középpályás: Vajda Botond (Debreceni VSC)

Támadó középpályás: Kovács Mátyás (MTK Budapest), Eördögh András (Budapest Honvéd FC)

Bal szélső: Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd FC)

Jobb szélső: Jurek Gábor (Diósgyőri VTK)

Középcsatár: Németh András (Hamburger SV), Tóth Milán (Vasas FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest)