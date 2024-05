Befejeződött vasárnap a labdarúgó NB I 2023/24-es évadja, kedden este pedig a RangAdó-díjátadón hét kategóriában hirdetett győztest a Magyar Labdarúgó-szövetség.

Ezek közül háromban, – az év játékosa, az év felfedezettje, az év edzője – a klubok szavazatai döntöttek, minden együttes részéről a csapatkapitány, a vezetőedző, valamint a legidősebb és a legfiatalabb labdarúgó szavazott az általa legjobbnak tartott kategóriánként három-három főre.

A gólkirályi cím, és a fair play díj a számok alapján dőlt el, ezekben nem szubjektumok döntöttek, a legjobb játékvezetőt a kategóriába tartozók szavazták meg, míg a legszebb gólról ebben az évadban is a szurkolók döntöttek.

És azzal, hogy a DVTK visszatért az NB I-be, volt értelme annak, hogy a piros-fehér drukkerek is beszálljanak a voksolásba, és a közönség egyik kedvencét, a diósgyőri nevelésű Jurek Gábort, a Paksi FC elleni meccsen, a 2024. március 16-án lejátszott bajnokin született, – a 2-1-es DVTK sikert hozott találkozón – a 19. percben született egyenlítő gólját segítették győzelemre, a legszebb gól szavazáson.

A 19 éves Jurek Gábor ezen kívül egy második helyet is szerzett, a csapatok tagjainak a szavazásán, az év felfedezettje kategóriában. Érdekesség, hogy ezt a címet az a Vajda Botond nyerte, aki 12 éves korától tavaly egészen tavaly nyárig a DVTK játékosa volt, ám mivel a felnőtt csapatnál nem kapott lehetőséget, tavaly januárban az NB II-es Tiszakécskei LC-hez került kölcsönbe, majd miután onnan visszatért, a Debreceni VSC együttese kivásárolta őt éves szerződéséből, honlapunk információja alapján 100 ezer Euróért (Vajda Botond a most véget ért évadban 27 NB I-es meccsen 5 gólt szerzett a hajdúsági gárdában).

A díjazottak

A legjobb játékos: Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Az NB I felfedezettje: Vajda Botond (Debreceni VSC)

A legjobb edző: Bognár György (Paksi FC)

Gólkirály: Varga Barnabás (Ferencvárosi TC, 20 gól)

A legszebb gól: Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, a Paksi FC ellen)

A legjobb játékvezető: Bognár Tamás

A legsportszerűbb csapat: MTK Budapest