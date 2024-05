A labdarúgó NB I 21. fordulójában, szombaton 19.15-től Újpest FC – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeznek. A fővárosi együttes több mint száz éve, az 1916/17-es évadtól folyamatosan az élvonalban szerepel, de most megcsapta a lila-fehéreket a kiesés szele. Bár egy jó ideje mindenki biztos kiesőként könyvelte el az idei évadban a Mezőkövesd Zsóry FC-t, valamint a Kisvárda MG-t, és előbbi két hete igazolta is a várakozásokat, a 11. helyen álló szabolcsiak viszont nagyon kaparnak. Az utolsó négy meccsükön 2 győzelmet és 2 döntetlent értek el, és mivel ezzel szemben a 10. helyezett Újpest FC négyszer kikapott, így a várdaiak 6 pontra zárkóztak fel az utolsó három forduló előtt. Vagyis a fővárosi együttesnek nagyon kellene a győzelem a Diósgyőr ellen. Ezzel összefüggésben a nehéz helyzetben lévő lila-fehér klub akciót hirdetett szurkolói számára: aki ugyanis jegyet vált a DVTK elleni bajnokira, az a jövő heti, Kecskeméti TE elleni hazai meccsükre ingyen mehet be. Ha az említett két mérkőzésen nem szerez 3-4 pontot az Újpest, akkor a sorsa az utolsó fordulóban, a Ferencvárosi TC elleni idegenbeli mérkőzésen dőlhet el, de aligha szeretnék, hogy ezen múljon a bennmaradásuk.

Nem közömbös

Az biztos, hogy a DVTK szurkolók számára nem közömbös, hogy miként alakul a meccs, hiszen az FTC mellett az Újpest FC tartozik a kiemelt ellenfelek közé, és az hagyján, hogy a kistafírungozott, a bajnoki címet elnyert, és Magyar Kupában döntős zöld-fehérek ellen nem szereztek pontot ebben az évadban a diósgyőriek, de a gyengécske Újpesttel szemben sem.

Az biztos, hogy a DVTK ezúttal nem számíthat olyan támogatásra a lelátóról, mint ősszel, október 7-én, amikor a lila-fehérek 2-0-ra nyertek, mert akkor 900 fős vendégtábor segítette a piros-fehéreket. Már csak azért sem lesznek ennyien, mert sok diósgyőri szimpatizáns, a foci bajnokival majdnem egy időben kezdődő, DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapatának győri bajnoki döntőjét választotta programjául.

És azért sem lesznek sokan a vendégben, mert az NB I-es labdarúgócsapatuk számára ez a meccs tét nélküli. Nagyon hasonló ahhoz, amikor öt éve, a 2018/19-es bajnokság utolsó fordulójában a már biztos bennmaradó Újpest FC érkezett Diósgyőrbe, ahol az NB I-es tagságért küzdő DVTK 3-0-s sikerrel hosszabbította meg élvonalbeli tagságát. Azon az öt évvel ezelőtti bajnokin kedvére kísérletezhetett, adhatott lehetőséget az addig kevesebb szerephez jutott labdarúgóinak a lila-fehér csapat vezetőedzője, most a Diósgyőr szakvezetője teheti meg ugyanezt.

Furcsa helyzetben

– A múlt héten meg akartuk nyerni a Kecskemét elleni mérkőzést, így a döntetlen feltétlenül azt jelenti, hogy elveszítettünk két pontot, ami plusz motivációt jelent az előttünk álló találkozóra – nyilatkozta Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője, majd rátért a mostani ellenfélre: – Furcsa helyzetben van az Újpest, mert a csapat a bennmaradásért küzd, a klub viszont a tulajdonosváltást követően ígéretes jövő előtt áll. De nekünk függetleníteni kell magunkat az ellenféltől, hiszen győzni utazunk Újpestre. A legutóbbi mérkőzést gól nélkül hoztuk le, ami pozitívum, azonban sokkal több helyzetet kell kialakítani, majd értékesíteni annak érdekében, hogy szombaton három ponttal gazdagabban térhessünk haza.

Lehetőséget adni

A DVTK-nál a bal oldali védő, Stephen sárga lapos eltiltása miatt nem lesz bevethető, mivel az előző fordulóban több játékos is hiányzott sérülés miatt (Popadiuc, Acolatse, Bárdos, Jurek, Csirmaz és Gera sem volt keretben), kérdéses, hogy kikre számíthat a piros-fehérek vezetőedzője.

– Stephen eltiltása miatt biztosan változni fog a legutóbbi kezdőcsapat ezen a hétvégén – jelentette ki Vladimir Radenkovic, majd így folytatta: – A hátralévő három mérkőzésen szeretnénk lehetőséget adni olyan játékosoknak, akik különböző okok miatt mostanában kevesebb időt töltöttek a pályán, mert tisztán akarom látni, hogy a jövőben kikre számíthatok. Illetve szeretném azt is látni, hogy ki milyen felállásban, esetleg kivel párban képes a legjobb teljesítményre. A bennmaradás kiharcolása után lehetőségünk nyílik a jövővel is alaposabban foglalkozni, hiszen a következő idényben még jobb eredményt szeretnénk elérni.