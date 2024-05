Ami még nem volt soha, ahhoz nagyon nagyon közel áll a diósgyőri női kosárlabdacsapat. A piros-fehérek a 87. élvonalbeli bajnokságban mindennél közelebb vannak ahhoz, hogy az eddigi 17 bajnokcsapat mellé feliratkozzanak, az 1933-tól íródó, az 1946/47-es évadtól vidéki együttesek részvételével zajló NB I-ben, és a 18. olyan együttes legyen a Diósgyőr, – ötödik nem budapesti gárdaként, – amelyik aranyérmet szerez.

Ehhez az egyszeres magyar bajnoki győriek ellen kellene folytatnia jó sorozatát a DVTK Hun-Therm együttesének. Mint ismert: a diósgyőriek a bajnoki döntő első meccsét, szerdán hazai környezetben 75-62-re megnyerték, és ezzel 1-0-ra vezetnek az egyik fél három győzelméig tartó csatában. A második összecsapást szombaton 19.30-tól rendezik meg Győrben, és ha a piros-fehérek ebben az évadban sorozatban ötödször is legyőzik a Rába-partiakat, akkor akár már kedden este bajnokok lehetnek, söpréssel, 3-0-val.

Minden perce ünnep

– Már nagyon várjuk az újabb mérkőzést, mert a bajnoki döntőben szerepelni, meccset játszani, ezen nyerni, semmihez sem hasonlítható érzés, minden perce ünnep a számunkra

– mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Vannak az első mérkőzésnek tanulságai, és tapasztalatai is, hogy miként kell alkalmazkodni a Győr megváltozott védekezéséhez, amivel szemben a támadójátékunk egy picit akadozott. Új felállással találtuk szembe magunkat, amihez menet közben kellett idomulni, de függetlenül attól, hogy játszik-e most az ellenfélnél Anigwe, vagy sem, tudjuk mit kell majd tenni, készülünk erre is, arra is. A stabil védekezés mellett a támadójátékunk hatékonysága lesz a legfontosabb. Az első meccs nagy részében ezt jól megoldottuk, és ezúttal is konzekvensnek, agresszívnak kell lennünk, azt célozzuk meg, hogy ezek az erényeink 40 percen át meglegyenek. Figyelnünk kell a Győr távoli dobásainak semlegesítésére is, mert sok olyan hármast kaptunk szerdán, amelyeknek egy részét le lehetett volna védekezni.

Sokat jelent

Az edzőnek szóba hoztuk, hogy döntőbeli riválisuk az első mérkőzésen nagyon motivált volt.

– Kétségtelen, hogy a Győr az első meccsen felszabadultan játszott, ez elsősorban a külső dobásaik terén hozott eredményt. Dicséretesen harcoltak ők is, és persze mi is – mondta Völgyi Péter. – Ebben az évben kétszer már nyertünk Győrben, de ennek semmi jelentősége nincs, ez most egy másik menet, nagy téttel. A szerdainál szorosabb mérkőzésre számítunk, óriási csata előtt állunk. Tudjuk, halljuk, érzékeljük, hogy sok piros-fehér drukker kel majd útra, és ez alkalommal is jelentős szurkolói támogatásra számíthatunk a lelátóról, mint legutóbb, a Győr elleni Magyar Kupa elődöntőben. Sokszor elmondtam, elmondtuk már, hogy ez nagyon sokat jelent, nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy az az energia amit kapunk, óriási pluszt ad a pályán. A keretről szólva örömmel mondhatom, hogy mindenki egészséges azok közül, aki az első meccsen is szerepelt, úgyhogy az előjelek kedvezőek.

Hat-hét

A diósgyőri vezetőedzőt arról is kérdeztük, hogy ez alkalommal melyik légiós marad ki (legutóbb Tadic nem volt keretben, mert a Diósgyőrnek öt külföldije van, de csak négy szerepelhet egy meccsen), illetve arról is érdeklődtünk, hogy számít-e arra, hogy az egyéni teljesítmények szintjén lesznek előrelépők a mostani meccsen.

– Nem könnyű a légiós kérdésben dönteni, de ez egy plusz opció, amivel a csapat eredményességét jó irányba vihetjük, és ha jól döntünk, ez nagy hasznunkra lehet – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Az első mérkőzésen nagyon sok jó egyéni teljesítmény volt, de ami a lényeg, hogy csapatszinten erősek voltunk. Lehet, hogy Győrben még többre lesz szükség, de a keretünkben van hat-hét olyan játékos, aki képes arra, hogy meccset döntsön el. Remélem többen is jó napot fognak ki, a többieknek pedig annyi dolguk lesz, hogy kiszolgálják őket labdákkal. Bár ellenfelünk tartalékosan is remek játékerőt képvisel, mindenképpen nyerni szeretnénk, mert az ez újabb jelentős lépés lenne a bajnoki cím felé vezető úton.