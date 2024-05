Érdekes helyzet alakult ki a labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjának utolsó fordulója előtt. A 16 csapatos mezőny négy vármegyei résztvevője közül háromnak már eldőlt a sorsa, a Putnok FC bajnok lett, az EH-Cigánd SE biztos, hogy ezüstérmes, a Termálfürdő FC Tiszaújváros 7.-nél rosszabb nem lehet, a Diósgyőri VTK tartalék F4R együttese viszont bajban van. Utóbbi együttes ugyanis múlt hét végén a kieső helyre csúszott vissza a cigándiak vendégeként 2-1-re elvesztett meccset követően, így jelenleg a 14. helyen áll, és csak az utolsó fordulóban, vasárnap dől el a sorsa.

A piros-fehérek tarcsija egy tesócsapat ellen játszik, az Eger SE-t fogadja, és ha nyer sem biztos, hogy bennmarad, hogy előre tud lépni a 13. helyre, de ha mégis, akkor nagy valószínűséggel egy másik tesócsapatot ejt ki, a Salgótarjáni BTC-t.

A helyzet

A 14. helyezett DVTK tartalék F4R-nek 3 pont a hátránya a 11. Facultas-Tiszafüredi VSE és a 12. Sényő FC Selyem-Ber gárdáival szemben. Közülük, az előbbi csapat tavasszal valósággal megtáltosodott, és jelenleg 9 veretlen meccsnél tart, így nem lenne meglepetés, ha vasárnap, a Debreceni VSC tartalék otthonában is pontot szerezne, már csak azért sem, mert az idegenbeli mérlege ötven százalékos, és jobb, mint a hazai eredményességi mutatója. A szabolcsi ,,selymesek” pontszerzésére is nagy az esély, a Termálfürdő FC Tiszaújváros ellen, hiszen hazai pályán játszanak, és otthonukban tavasszal, csak a dobogós csapatok ellen maradtak pont nélkül.

A Diósgyőr tarcsinak az előzésre a legnagyobb esélye, a bennmaradást érő, 13. helyezett Salgótarjáni BTC-vel szemben van (az utolsó három, a 14-16. helyezettek esnek ki), de annak ellenére nem lehet leírni előre a nógrádi gárdát, hogy a 3. helyezett Kisvárda MG tartaléknál zárják az évadot, ugyanis az SBTC tavasszal mindössze háromszor kapott ki (ebből kettő az első két helyezett csapat elleni meccsén történt, valamint az FC Hatvan tudott nyerni ellenük), nem is szólva arról, hogy Várda tarcsi a legutóbbi hat bajnokiján nem tudott nyerni, a lehetséges 18 pontból mindössze 2-t szerzett meg.

Halványan

A DVTK tartalék F4R együttese tavasszal nagyon halványan szerepelt, az eddigi 12 bajnokiján mindössze 10 pontot gyűjtött, csak a már kiesett két csapat ellen tudott nyerni (REAC, Gyöngyösi AK), de az Eger SE ellen ennek ellenére jók az esélyei, mert a Heves vármegyei csapat lejtmenetben van, az utolsó három mérkőzését elveszítette (otthon a Tiszafüredtől, és a Debreceni EAC-tól is kikapott, illetve Sényőről is üres kézzel távozott). A kis Diósgyőr az utolsó meccsére fentről nem tud erősíteni, nem lehetnek lejátszói az NB I-es csapatból. Nem csak azért, mert az első keret tagjai már elmentek szabadságra, hanem azért is, mert az NB III versenykiírása szerint az utolsó 5 fordulóban, tartalék együttesekben csak olyanok léphetnek pályára, akik az első 25 fordulóban legalább 10 NB III-as bajnokin szerepeltek. Emiatt nem lehet mondjuk egy komplett NB I-es csapat kezdőjét pályára küldeni, de a szélsőségtől eltekintve, mivel nem nagyon volt lejátszatás a DVTK-nál az első csapatból az NB III-ba, így az eddig szerepeltetett diósgyőri fiataloknak kell megragadniuk az utolsó szalmaszálat és legyőzni az Eger SE-t.

Ami – mint fent írtuk, – nem lesz feltétlenül elég a bennmaradáshoz, a 2015/16-os idényben bevezetett tartalékcsapat szerepeltetési lehetőség kezdete óta fennálló, folyamatos NB III-as tagság meghosszabbításához. Eddig egy alkalommal végzett annál rosszabb helyen a DVTK tartalék, mint ahol most áll. Az 2019/20-as évadban a 15 csapatos mezőnyben a 19. forduló után bár a 15. helyen szerénykedett a csapat, a koronavírus miatt félbeszakadt bajnokság, és emiatt nem lettek kiesők.

Érdekesség, hogy az SBTC-nek ha nem maga, az NB III-as tagsága meghosszabbítása miatt kellene nyernie, akkor is lenne, lehetne motivációja a DVTK tartalékkal szemben. Például azért, mert Nógrádban úgy tartják, hogy öt éve, a 2018/19-es évadban a kis Diósgyőr miatt esett ki az NB III-ból az SBTC, mert hiába nyertek az utolsó fordulóban a Debreceni EAC vendégeként 3-2-re, a DVTK tartalék hazai pályán 2-1-re kikapott a Tállya KSE-től, és utóbbi együttes ennek a sikerének köszönhetően maradt bent a harmadosztályban, szemben a Tarjánnal.

Tesóság, partnerség

Érdekesség, hogy az NB III Észak-keleti csoportjában szereplő klubok közül kettővel is partnerségi, szoros együttműködési kapcsolatban van a DVTK. Az Eger SE-t működtető gazdasági társaságban, az Eger Labdarúgó Sport Kft.-nél egyaránt felügyelő bizottsági tag, a diósgyőri labdarúgócsapatot működtető gazdasági társaságban, a DFC Kft.-ben ügyvezető igazgatóként tevékenykedő Sántha Gergely, valamint a DVTK sportszakmai igazgatója, Bajúsz Endre. A Salgótarjáni BTC-t működtető gazdasági társaságban, az SBTC Sport Kft.-ben az ügyvezető a DVTK korábbi sportszakmai igazgatója, Árki Gábor, míg a nógrádi cég egyik felügyelő bizottsági tagja Tamás Gábor, a DFC Kft. cégvezetője.

Labdarúgás: NB III Észak-keleti csoport, 30. forduló

17.00: Putnok FC – EH-Cigánd SE

17.00: Rákospalotai EAC – FC Hatvan

17.00: Kisvárda MG tartalék – Salgótarjáni BTC

17.00: Debreceni EAC – Karcagi SE

17.00: Sényő FC Selyem-Ber – Termálfürdő FC Tiszaújváros

17.00: Debreceni VSC tartalék – Facultas-Tiszafüredi VSE

17.00: Diósgyőri VTK tartalék – Eger SE

17.00: Újpest FC tartalék – Gyöngyösi AK Diósgyőr tarcsi helyezések

2022/23 (NB III Keleti csoport, 20 csapat): 12. hely

2021/22 (NB III Keleti csoport, 20 csapat): 12. hely

2020/21 (NB III Keleti csoport, 20 csapat): 9. hely

2019/20 (NB III Keleti csoport, 15 csapat): 15. hely (a 19. fordulónál félbeszakadt a bajnokság)

2018/19 (NB III Keleti csoport, 16 csapat): 11. hely

2017/18 (NB III Keleti csoport, 15 csapat): 5. hely

2016/17 (NB III Keleti csoport, 18 csapat): 5. hely

2015/16 (NB III Keleti csoport, 17 csapat): 12. hely

Az NB III Észak-keleti csoport állása