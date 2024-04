Az európai női kosárlabda klubcsapatok csúcsrendezvényét, az Euroliga Final Fourt, vagyis a sorozat négyes döntőjét ezen a hét végén rendezik meg.

Mint ismert: a négyes döntőről a francia Villeneuve d’Ascq LM csapata ellen játszott párharc során maradt le a DVTK Hun-Therm együttese. A piros-fehérek történelmük második euroligás szezonjában, így ,,csak” azt a csúcsot állították fel, hogy bejutottak a kontinens legjobb nyolc együttese közé.

Érdekesség, hogy azóta, az EL Final Fourba bekerült Villeneuve d’Ascq LM gárdája megnyerte a francia bajnokság alapszakaszát, és ezzel tulajdonképpen bebiztosította helyét a jövő évi Euroliga csoportkörben (ugyanis a gall szövetség döntése értelmében három EL induló esetén a bajnok, a kupagyőztes, és a bajnoki alapszakasz első helyezettje kap kvótát).

A francia együttes a cseh ZVVZ USK Praha ellen játssza az egyik elődöntőt, a másik ágon két török együttes küzd, az Euroliga címvédő Fenerbahce, és a házigazda Cukurova Basketbol Mersin. Mivel a török bajnoki döntőben, a három nyert meccsig tartó csatában a Fener vezet 2-0-ra a Mersin ellen, így előbbi csapat döntőbe jutására van nagyobb esély, és nagy valószínűséggel a csehek ellen játszanak majd az aranyért.

Magyarok

Magyar játékos is pályára léphet majd a női Euroliga Final Four-on, ugyanis a a válogatott centere, Kiss Virág a Mersin csapatát erősíti.

Rajta kívül még egy magyarról szólhat a Final Four, ugyanis ezen a hét végén, pontosabban szombaton hirdetnek győztest négy kategóriában, egy összetett szavazás végén, amely a női Euroliga edzőinek, csapatkapitányainak, a média képviselőinek, és több ezer szurkolónak a részvételével zajlott. Ebbe az illusztris, 12 fős társaságba, az edzők közé került be Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, akiről már tudható, hogy a voksolás során dobogós lett.

A négy kategória közül ,,A legértékesebb játékos” díját Leonie Fiebich (Casademont Zaragoza), Ezi Magbegor (ZVVZ USK Praha) és Emma Meesseman (Fenerbahce Alagoz Holding) kaphatja, ,,Az év védekező játékosa” elismerést Yvonne Anderson (Fenerbahce Alagoz Holding), Ezi Magbegor (ZVVZ USK Praha) és Elizabeth Williams (Cukurova Basketbol Mersin) egyike veheti át, ,,Az év fiatal játékosa” titulus a Elena Buenavida (Valencia Basket Club), Sika Kone (Perfumerias Avenida), Ajsa Sivka (Beretta Famila Schio) trió egyik tagjának jut, míg ,,Az év edzője” kitüntető címet Carlos Cantero Morales (Casademont Zaragoza), Rachid Meziane (Villeneuve d'Ascq LM) vagy Völgyi Péter (DVTK Hun-Therm) veheti át.