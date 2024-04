A SKODA Fabia R5 Evo-t már jól ismerik, a BERÉNYI RACING csapatával viszont most kezdik a közös munkát. A pilóta ugyanakkor biztos benne: eredményes év áll előttük. A szezonnyitón is a legjobb helyezés elérése a cél.

Öt hónap kimaradt a versenyzésből, ez nagyon sok idő. Velenczei Ádám márciusban 30-40 kilométert menni Kunmadarason, ezzel készült a szezonnyitóra.

- Jó volt újra kormány mögött ülni, kipróbálhattam az idei évi autónkat és összerázódtunk a csapattal is, hiszen velük tervezzük az egész szezont - mondta Velenczei Ádám. - Nagyon pozitív benyomásaink voltak, biztos vagyok benne, hogy eredményes lesz a közös munka.

A 30.Veszprém Rallyval indul a szezon, egyből egy másfeles szorzójú murva futammal, több, mint 190 versenykilométerrel.

- Teszteltünk a héten. Van már tapasztalatunk ezzel a típussal, voltak jó alapbeállításaink. Tóth Tibi barátom, versenyzőtársam segítségével már sikerült a saját tesztünk előtt is gyűjteni a kilométereket, mehettem az ő autójával is, amit ezúton is köszönök neki. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is Vánsza Zsolt navigál mellettem. A lendületünk megvan, nagyon sokat számít, hogy a hétköznapi életben is jó barátok vagyunk, könnyebb így közösen versenyezni.

A magyar bajnoki futam egyben az Európa-bajnokság nyitófutama is. Sok hazai pilóta nevezett az ERC mezőnyébe is, a Velenczei, Vánsza párost csak a HUMDA Országos Rally Bajnokság nevezési listáján láthatjuk.

- Lehet hátrány, hogy csak az ERC mezőny után indulunk, de lehet, hogy valahol előny lesz. A pályák nagyon változatosak, néhol előnyt tud jelenteni a letakarított pálya, néhol hátrány lehet a nyomvályús, köves rész. Majd hétvégén meglátjuk - folytatta Velenczei Ádám. - Hosszú verseny lesz, nagyon sok múlik majd azon, hogy ki tudja elkerülni a defekteket, ki tudja a legjobb tempóval beosztani az autóját. Okosan, gyorsan kell majd versenyeznünk. Évről évre nehezebb összerakni egy versenyszezont. A költségek folyamatosan növekednek, így nagy dolognak tartom, hogy hat bajnoki futamon állhatunk rajthoz. Van még néhány kérdőjel, de bízom benne, hogy ez menet közben majd helyre kerül. A lehetőségeinkhez képest próbálunk minél többet tesztelni, vagy tesztversenyen elindulni. Köszönjük a támogatóinknak, hogy mellettünk állnak. Nagy motivációt ad ez nekünk, csakúgy, mint a szurkolóink szeretete.