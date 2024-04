Hiszen kavics került a KKFC Mezőcsát gépezetébe: a gárda egyik játékosának sportorvosi engedélye – a vizsgáló doktor formai bakija miatt – fennakadt a rostán. Most ott tart az ügy, hogy egyetlen pecsét hiánya a feje tetejére állította a bajnokság élcsoportját. Akár aranyérmes és feljutó lehet a jelenlegi második helyezett, a Sajószöged KTK csapata, sőt akár a négy üldöző, a Bükkábrányi SC, a Kisgyőr KSE, a Bükkzsérci KSK és a Mályi FC is beleszólhat a végelszámolásba.



Új helyzet állt elő

– A történtekre senki nem számított – kezdte Kurucz Gábor, a Sajószögedi KTK edzője, majd hozzátette: – A mezőcsátiaktól levont nyolc pont új helyzetet teremt. A szabály az szabály, az érvényben lévő paragrafusok mindenkire vonatkoznak, így – amennyiben a levonás jogerőssé válik – izgalmas hajrá elé nézünk, de megjegyzem, hogy még sok meccs van. Hirtelenjében annyit mondhatok, hogy személy szerint nekem és a játékosaimnak is jó lenne, ha megszereznénk az első fokozatot és a vele járó vármegyei első osztályú tagságot. Licenszkérelmünket a határidőig, azaz április 10-ig beadjuk, de ez önmagában még nem jelenti az álmaink beteljesülését, ugyanis a helyi elit szó szerint más kávéház.

A tréner ezután arról szólt, hogy a 2023/24-es idény tavaszi szezonjából sok van hátra, így a vitás kérdések még nem dőltek el.

– Több rangadó is vár a felekre – folytatta Kurucz Gábor. – Amennyiben most kellene döntenünk, alighanem azt felelnénk, hogy maradunk a vármegyei kettőben, de még nem nem tárgyaltunk az önkormányzattal és azt sem tudjuk, hogy a futballszerető polgármesterünk milyen álláspontra helyezkedne velünk kapcsolatban. Ahhoz, hogy kényelmesen megcsináljuk a vármegyei egyet, plusz tíz millió forintra lenne szükségünk, ennek esetleges hiányában viszont nincs értelme kapaszkodnunk. Osztályt váltani, majd kiesni..., ugyan minek? Ráadásul nyolc, vagy tíz játékost kellene igazolni, ez annyit tenne, hogy dobálóznánk a pénzzel, arról nem is beszélve, hogy pár játékosunkat már megkerestek. A tárgyi feltételeink mellesleg hibátlanok, a pályánk és a szociális létesítményünk is teljes mértékben megfelel a vármegyei I. osztálynak. Az a sommás véleményem, hogy várjunk, az idő a legnagyobb rendező. KT



Labdarúgás: nem

Megkérdeztük Sajti Viktortól, a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága igazgatójától, hogy a KKFC Mezőcsát él-e a fellebbezés jogával? A tisztségviselő tömör választ adott: nem. Ennek következtében új időszamítás kezdődik a Közép csoportban.