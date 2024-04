Az aranyéremre esélyes KKFC Mezőcsát meglepetésre 6–1-es vereséget szenvedett a Bogács Gyógyfürdő SE csapatától a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei II. osztályú, Közép csoportos pontvadászat 22. fordulója keretében. A dél-borsodiak kudarca elkeseredettséget váltott ki a klub elnökében, aki a lefújást követő nyilatkozatában „belengette” visszalépésüket.

Nem akartak rombolni

– Köszönjük a játékvezetést – fogalmazott Kemény Tamás, majd hozzátette: – A jövő héten már valószínű, hogy nem lesz Mezőcsáton megyei másodosztályú csapat. El kell gondolkodnunk azon, hogy visszalépünk a bajnokságtól.

Felhívtuk a klubvezetőt – aki mellesleg csatárként is szerepelt a meccsen és két sárga lapja miatt a kiállítás sorsára jutott –, így három nappal a történtek után nyomban kiderült, hogy mégsem ették forrón a kását.

– Kitartunk, tovább játszunk – közölte a tisztségviselő. – Nem akartuk lerombolni a saját építő munkánkat, ugyanis amikor átvettük az egyesületet, a szervezet szó szerint romokban hevert. A társammal, Késely Dáviddal egyetemben rendet tettünk, jól funkcionáló klubot hoztunk létre és ha most kiszállunk, akkor a mezőcsáti futball ugyanoda jutott volna, mint ahol nem is olyan régen még állt, nevezzük így, a nullán.

Ami pedig a közelmúltban velük szemben hatályba lépett nyolc pont levonást és a bíráskodást illeti, Kemény Tamás megjegyezte: