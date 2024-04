A Mályi FC – Terméskő-Cserépfalu SC Közép csoportos összecsapáson az otthoniak 15–0-ra diadalmaskodtak és góljaik közül nyolcat jegyzett Stumpf Ákos, aki így természetesen kiérdemelte a mezőny legjobbjának járó címet.



Nem megy feljebb

– Az tény, hogy jól ment nekem a foci, elvégre minden fordulóban nem szerzek gyártok ennyi találatot – kezdte a huszonhetedik évében járó csatár, majd hozzátette: – Most harmincötnél tartok, még akár a gólkirályi címet is megkaparinthatom, igaz a sajószögedi Sebők Gergő negyvenkettővel áll a lista élén álló. Kiütéses sikerünk ellenére nem szállunk el magunktól és én sem fogom sztárnak kikiáltani magam.

A támadó Mályiban lakik, korábban játszott Nyékládházán, a futball mellett pedig Kistokajban dolgozik, kandallókat gyárt.

– Ballal és jobbal egyaránt tudok, állítólag jól helyezkedek, gyors vagyok és van érzékem ahhoz, hogy kihasználjam a lehetőségeimet – folytatta Stumpf Ákos, aki tizenegy esztendős korában jegyezte el magát a legnépszerűbb műfajjal. – Mivel nem vagyok túl magas, a fejjátékomról sok jót nem mondhatok, bár éppen a mostani szezonban bólintottam először a hálóba a labdát. Az érdemeimet nem akarom tompítani, de megjegyzem, hogy a Cserépfalu ellen nagyszerűen kiszolgáltak a társaim, ennek következtében párszor csak az i-betűre kellett feltennem a pontot, miközben vendégünk szétesett a pályán, ezért a lefújás után csak szolidan ünnepeltünk. A rajt előtt a dobogós helyek valamelyikére vágytunk, most evés közben megjött az étvágyunk, akár bajnokok és a címmel járó vármegyei elsősök is lehetünk, majd meglátjuk, hogy mit hoz számunkra a hajrá. Annyit ígérhetek, hogy az aranyéremért mindent megteszünk a pályán.

Arra a kérdésre, hogy felülről elhalmozták-e már ajánlatokkal, a nyolc gólos támadó így felelt:

– Párszor megkerestek az NB III-ból, a vármegyei I. osztályú klubok pedig folyamatosan bombáznak, de nem megyek sehová. Ennek egyszerű a magyarázata: a munkám és a családom mellett nem engedhetem meg magamnak azt, hogy egyesületet váltok. Van egy két éves kislányom, ezért sem fogok felülkerekedni, elégedett vagyok a jelenlegi helyzetemmel, maradok Mályiban. KT



Labdarúgás: percek

A Mályi – Cserépfalu találkozón Stumpf Ákos a 3., a 11., a 36., a 47., a 63., a 68., a 76. és a 89. percben talált a kapuba.