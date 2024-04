Népes, nagy nemzetközi nevekkel tarkított mezőny várható a szezonnyitó Rally Hungary-n, ami minden bizonnyal odavonzza majd a rali rajongók nagy részét, ugyanis ez az ERC versenyszezon nyitó futama is. Az EB mezőny immáron ötödik alkalommal látogat hazánkba, azonban most először mutatkozik be a "királynék városában", Veszprémben.

Friciék izgalmas versenyre számítanak, hiszen a murvás jelleg miatt a pályák minősége, tapadása, nyomvonala akár egy napon belül is sokat tud változni, és emellett az időjárás is nagy befolyásoló tényezővel bír.

- Alapvetően szeretünk murván menni, tavaly is sikerült jó tempót autóznom a veszprémi pályákon, idén is hasonló élményekre számítok - fogalmazott Turán Frigyes. - Jó lehetőség ez a verseny arra is, hogy az ikonikus rali pályáinkat Európa élmenői is megismerjék. A felkészüléssel a szünetben sem álltunk le, folyamatosan járunk edzeni, boxolni, kardiózunk, hogy az állóképességünk rendben legyen a versenyre.

Zsiros Gábor szerint a pályák navigátori szempontból ugyan igényelnek majd extra koncentrációt, de a páros összeszokottsága biztos alapokat teremt egy jó versenyhez.

- Igyekszem majd teljesen kiszolgálni Fricit, top állapotban szeretnék rajthoz állni - tette hozzá a régi-új navigátor. - Nagyon sokat mentünk már ezeken a pályákon, szerintem a Lőtéren már a teljes magyar mezőny csukott szemmel át tud menni oda-vissza. A hangulat minden bizonnyal fantasztikus lesz, a nemzetközi mezőny még inkább megmozgatja a rali kedvelő közönséget. A felkészülésünk nem változik, tanulmányozzuk a belső kamerás felvételeket, mindenképp új, aktuális itinert készítünk majd, és a magyar bajnoki címet célozzuk meg pontos, gyors versenyzéssel.

A VW Polo felújítása elkészült, az autó megkapta az új motorját és az idei design-t is, sőt a felkészítés során az év végi tempó hátrányára is kaptak válaszokat a fiúk.

- Optimistán várom, hogy kipróbálhassuk az autót, a versenyig még két teszten veszünk részt, ahol megnézzük a frissen összerakott Polo viselkedését, beállításait, és igyekszünk a tavalyiakból kiindulva jó setupot találni - avatott be a részletekbe Turán Frigyes. - A verseny előtti utolsó teszt élesebb lesz, a kiválasztott abroncsokkal, versenysetuppal megyünk néhány kört.