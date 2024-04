Labdarúgás: NB II, 30. forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC – Budapest Honvéd (Kazincbarcika, vasárnap, 17.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: – Bár eltiltásom miatt nem voltam a kispadnál a múltkor Tiszakécskén, az látszódott, hogy az ottani első húsz percünk nem stimmelt. Ekkor olyan helyzetbe hoztuk magunkat, hogy már nem tudtunk korrigálni. Ebben a szakaszban szinte lemaradtunk mindenről, ami egyértelműen a koncentráció hiánynak tudható be. Ezt a dolgot a héten megbeszéltük, mert senki ellen, sehol nem lehet ilyet megengedni. Még most sem vagyunk túl sokan, többen hiányoznak, de reméljük, hogy minél hamarabb ,,kiegyenesedik” a keret. A szűkebb hadra fogható állomány nem jelenti azt, hogy ne készülnénk fel mindegyik ellenfelünkre maximálisan, a bizalmam a csapat, a játékosok irányába töretlen, és ahogy a közelmúltban, úgy most is hiszem azt, hogy képesek vagyunk bravúrokra. Mindenki tudja, hogy nekem mit jelent a Honvéd, hogy kaptam az ottani drukkerektől egy ,,életmű” díjat, de ahogy az ősszel, ezt most is félre teszem, hiszen profi edző vagyok. A döntéseim a KBSC érdekében születnek, azért, hogy miként a Bozsik-stadionban, úgy ezúttal is meg tudjuk lepni a Honvédot.

Sérülés után Papp M., és Székely K. visszatérésére van esély, viszont Varga J., és Gante még biztosan nem játszik. Pinte eltiltása ugyanakkor letelt, rá számíthat a stáb, azonban Heil öt sárga lap miatt kihagyja ezen hazai fellépést.