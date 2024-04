Az NB I-es labdarúgó bajnokság 27. fordulója szombaton délután semmi jót nem ígért a Mezőkövesd Zsóry FC gárdája számára és a Fehérvár FC igazolta is a papírformát, úgy ötven százalékos erőbedobással is a padlóra küldte ellenfelét. A dél-borsodiaknál nem szerepelhetett Beriashvili, Piscitelli, Bőle, Sampeiro, David Babunski és Illés B. sem.



Reménytelen

A fürdővárosiak az elmúlt hetekben a tőlük jól megszokott forgatókönyv szerint adták elő „produkciójukat”. Az első félidőben is egyértelmű mezőnyfölényben futballoztak az otthoniak, a vendégek pedig gyors ellentámadásokra rendezkedtek be és ezek veszélyesebbek is voltak, mint a fehérvári akciók, Drazic azonban megtette azt a szívességet, hogy két nagy helyzetét kihagyta, míg a túloldalon ugyanezt tette Schön. Aztán Stefanelli vezetést szerzett a sajátjainak, majd váltott „lovakkal” hajtottak a felek. A szünet után elfogyott a teljesen formán kívüli fürdővárosiak tudománya: hamar elkészültek az erejükkel, védőjátékuk csak papíron létezett, előre pedig ritkán mentek. A hitehagyott, szétesett, csapatként és egyénileg is nullát nyújtó MZSFC totálisan széthullott, így csak az volt a kérdés, hogy hányszor kerül a hálójába labda. „Mentségükre” csupán azt lehet felhozni, hogy valamennyien tisztában vannak azzal, hogy helyzetük menthetetlen, a kiesés sorsára jutnak, ősztől az NB II-ben szerepelnek majd. Hat fordulóban a záróra előtt ugyanis ép ésszel egyik játékosuk sem hiheti el, hogy a még bennmaradó Újpesttel szemben felhalmozott 14 pontos hátrányukat a hajrában vonal felettivé varázsolják.



Labdarúgás: a tények

Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC 5–0 (1–0)

Székesfehérvár, 3233 néző. V.: Antal P. (Kóbor, Belicza B.).

Fehérvár FC: Tóth B. (6) – Fiola (6), Serafimov (6), Spandler (6) – Bese (5), Sigér D. (6), Christensen (7), Csongvai (6), Schön (5) – Gradisar (5), Stefanelli (6). Vezetőedző: Bartosz Grzelak.

Mezőkövesd Zsóry FC: Kovácsik (4) – Kállai K. (3), Lukic (3), Pillár (3), Szivacski (3) – Szilágyi (3), Cseke (4), Brtan (3), Vajda S. (4) – Drazic (3), Molnár G. (3). Vezetőedző: Milan Milanovic.

Csere: Cseke helyett Szolgai (4) az 59., Gradisar helyett Karamoko (6) a 62., Stefanelli (6) helyett Katona M. (6) a 62., Bese helyett Pető (–) a 71., Christensen helyett Kovács P. (–) a 77., Schön helyett Berki (–) a 77., Szilágyi helyett Ugrai (–) a 77., Brtan helyett Karnitski (–) a 77., Drazic helyett Szalai J. (–) a 77. percben.

Sárga lap: Kállai K. a 67. percben.

Gólszerző: Stefanelli (1–0) a 31., Christensen (2–0) a 61., Christensen (11-esből, 3–0) a 70., Karamoko (4–0) a 75., Berki (5–0) a 83. percben.

Bartosz Grzelak: – A mérkőzés előtt sokan azt gondolhatták, hogy hazai pályán az utolsó helyezett ellen könnyű dolgunk lesz, de ebben a bajnokságban nincsenek könnyű meccsek. Az első félidőben kicsit lassúak voltunk támadásban, túl sok érintéssel játszottunk. A szünetben arról beszéltem a csapatnak, hogy növelnünk kell a sebességet. Nagyon örültem Karamoko találatának, biztos jót tesz az önbizalmának és annak is, hogy a fiataljaink is játszottak, Berki Marci pedig megszerezte első NB I-es gólját. Christensen is remekelt a támadók mögötti pozícióban, ahol jól érvényesült a kombinációs játéka és megmutatta, milyen erős a bal lába. A szezon elején nem volt a legjobb formában, de boldog vagyok, hogy folyamatosan fejlődik. Beszéltünk róla korábban, hogy több játékosunknak kell érkezni a beadásokra, ebben ma nem volt hiba, elégedett voltam azzal, ahogy a góljainkat szereztük. Továbbra sem szabad túl sokat a tabellával foglalkoznunk, hat meccs még hátravan, ugyanilyen fókuszáltnak kell maradnunk a szezon további részére is.

Milan Milanovic: – Először is elnézést kérek és szégyellem magam a mérkőzés miatt. Az első félidőben jól kezdtünk, volt két-három gólszerzési lehetéségünk, majd a saját hibánkból kaptunk egy gólt. A második félidőben a 60. perctől, akárcsak a korábbi mérkőzéseinken, szétesett a játékunk. Erre keressük a megoldást, de úgy néz ki, hogy sajnos kiesünk. A hátralevő meccseken a tisztes helytállás lesz a célunk, amihez meg kell találnom a motivált játékosokat.



A gólok rövid története

31. perc: Stefanelli jobbal, 5 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 1–0.

61. perc: Christensen balla, 18 méterről a jobb alsó sarokba csavarta a labdát, 2–0.

70. perc: Lukic kézzel ért a labdához, Antal P. és a VAR szerint is 11-es volt. Cristensen ballal a bal alsó sarokba helyezte a játékszert, 3–0.

75. perc: Karamoko 5 méterről, ballal a keresztléc alá emelt, 4–0.

83. perc: Berki 18 méterről a bal alsó sarokba bombázott, 5–0.



A képen: ünnepelnek a hazaiak Fotó: Fehérvár FC