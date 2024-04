A BFC Siófok NB II-es labdarúgócsapatánál hétfőn szerződést bontottak Dragan Vukmir vezetőedzővel, helyette Jeney Gyulát bízták meg azzal, hogy a bajnokságból hátralévő 6 fordulóban irányítsa a balatoniak szakmai munkáját. Utóbbi a szintén másodosztályú FC Ajkánál dolgozott az előző évadban.

A most menesztett Dragan Vukmir tavaly januártól volt a Siófok edzője, ez idő alatt 48 bajnokin 16 győzelem, 12 döntetlen és 20 vereség volt a mérlege, és most kieső helyen, a 16. pozícióban álló csapatot hagy hátra, olyat amelyik jelenleg 7 pontra van a bennmaradást érő 14. helytől, a 18 csapatos NB II-ben.

Dragan Vukmir a siófoki szerepvállalása előtt a DVTK NB II-es csapatának vezetőedzője volt, ahol 12 bajnokin 5 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség volt a mérlege. Diósgyőrből a 2022/23-as évad 5. fordulója után küldték el, amikor 2 győzelem mellett a 3. vereséget is elszenvedte a piros-fehér gárda, és ezzel a 13. helyre csúszott vissza a 20 csapatos tabellán (a helyére érkezett Kuznyecov Szergejjel viszont bajnoki címet szerzett a DVTK).