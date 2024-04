Újpest VSE – PannErgy-Miskolci VLC (Budapest, Komjádi uszoda, szombat, 11.30)

Popovics Miklós, az MVLC megbízott edzője: – A múlt hét végi, pécsiek elleni győzelem plusz lendületet adott a csapatnak, nagyon szeretnék, ha ez, a pozitív töltet megmaradna az Újpest elleni meccsre is. Úgy látjuk, morálisan rendben van a társaság, miközben ugyanúgy megköveteljük a dolgokat, mint korábban. Jelentős az előnye az ÚVSE-nek, azonban az a célunk, hogy ne záruljon le ez a párharc most szombaton. A sportban minden lehet, elképzelhető, láttunk már olyat, arra példákat, hogy valaki hatalmas előnyről bukott el, de olyat is, hogy csapat, versenyző hatalmas hátrányból volt képes felállni. Az Újpestnek van két-három olyan játékosa, akik húzóemberek, akiket már élcsapatok is nézegetnek, rájuk kimondottan oda kell figyelnünk. Ha ez működni fog, jól, akkor minden esélyünk meg lesz arra, hogy nyerjünk.