A 2023/24-es tanév V-VI. korcsoport, B-kategória kosárlabda diákolimpia országos döntőnek április 19-21-e között Miskolc ad otthont. A borsodi vármegye székhelyet a Herman Gimnázium és a Földes Gimnázium leány, illetve a Diósgyőri Gimnázium fiú csapata képviseli.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület által megrendezendő háromnapos eseményen a lány csoportmérkőzéseknek, majd negyeddöntőknek, elődöntőknek pénteken és szombaton a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium ad otthont. A fiúk előcsatározásait a Miskolci Egyetem Körcsarnoka látja vendégül, ahol április 19-én, pénteken, 19:00 órától tartják meg az ünnepélyes megnyitót. A leány és fiú döntőket és bronzmeccseket április 21-én, vasárnap, 8.00 órától a Miskolci Egyetem Körcsarnokában tekinthetik meg a sportbarátok.

Finálé előtti gondolatok

Az országos döntőben érdekelt három vármegyei csapat vezetője a következő gondolatokat fogalmazta meg a mérkőzéssorozat előtt.

Letek László testnevelő tanár-edző (Földes Ferenc Gimnázium): – Az idei, 2010-től már a 11. alkalom, hogy a Földes lány csapatának sikerült bekerülnie a B-kategóriás, vagy régebbi nevén az amatőr kosárlabda országos diákolimpiai döntőjébe. A mezőny évről évre változik, bár vannak iskolák, melyek rendszeres résztvevői a rendezvényeknek, ezért nehéz előre jósolni, hogy a heti két edzés mire lesz elegendő. Kedvezőbb sorsolással felsőházba (1-8.), egy nehezebb csoportból könnyen alsóházba (9-14.) lehet kerülni. A helyzetünket nehezíti, hogy az egyik meghatározó játékosunk prágai osztálykirándulása miatt csak a vasárnapi mérkőzésen, mérkőzéseken vesz részt. A csapat tagjai: Merkel Emma, Varga Laura, Melcher Kinga, Supák Sára, Illés Hanna, Guellal Yasmin, Balog Emerencia, Nagy Zsuzsanna, Farmosi Flóra, Elekes Emma, Vass Dóra.

A Földes Ferenc Gimnázium csapata

Fotó: Magánarchívum

Varga Dénes testnevelő tanár-edző (Herman Ottó Gimnázium): – Testnevelő tanárként és kosárlabda edzőként is mindig fontosnak tartottam a tehetséggondozást. A tanév elején pár lánnyal egyeztetve úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk elindulni a középiskolás bajnokságban, és ha nyerünk egy-két mérkőzést, már megérte vállalni az ezzel járó teendőket. A felkészülés során heti egy alkalommal találkoztam a játékosokkal, ez egész pontosan hat főt jelentett. A csoportmérkőzések között voltak szorosabb és lazább meccseink, de végül az első helyen zártunk és készülhettünk a megyei döntőre. Időközben pár olyan tanuló, aki már fogott kosárlabdát a kezében, kedvet kapott a játékhoz, és némi szervező munka eredményeképp a megyei döntőn már 11 fővel vettünk részt. Nehezen indult a játék, izgultunk is, de a négyes döntő mindkét mérkőzését magabiztosan megnyerve, a bajnokságban veretlenül vármegyei bajnokok lettünk. Nagyon boldogok voltunk, de ez a győzelem egy újabb kihívás elé állított bennünket. Egy országos döntőn való részvétel, az ott elért eredmény, főleg egy amatőr csapat számára mindig sok bizonytalanságot, meglepetést tartogat. Nem ismerjük az ellenfeleket, a sorsolás is lehet kedvező vagy kedvezőtlen, egy-egy sérülés, vagy betegség megpecsételheti az egész csapat sorsát. Éppen ezért ebből a sokváltozós történetből mi arra szeretnénk koncentrálni, hogy kihozzuk magunkból a legtöbbet, és próbáljuk meg élvezni egy ilyen nagyszabású rendezvénynek a hangulatát. Célunk a mezőny első felében végezni, a nyerhető mérkőzéseket behúzni, az erősebbek ellen sportszerűen küzdeni. Büszke vagyok a lányokra, hogy itt lehetünk, innentől kezdve minden győzelem már hab a tortán. A csapat tagjai: Varga Petra Enikő, Bilkay Hanna, Béres Petra Csenge, Tóth Noémi Kiara, Kurmai Emma, Kertész Éva Zsófia, Urbán Blanka, Nagy Jázmin Andrea, Horváth Lili, Bencze Ottilia Angéla, Suhajda Linda.

A Diósgyőri Gimnázium csapata

Fotó: Magánarchívum

Lantosné Hegyesi Edit testnevelő tanár-edző (Diósgyőri Gimnázium): – Már harmadik éve képviseljük iskolánkat és településünket az amatőr kosárlabda diákolimpia országos döntőjében. Az edzések változatos munkával, kihívásokkal teszik próbára a csapatot, melynek tagjai az elmúlt évek során kovácsolódtak össze. Fegyelmezettség, kitartás, folyamatosság jellemzi a társaságot. Hogy ez mire lesz elég, a mérkőzések során derül ki. Nyilván függ a kapott ellenfelek játékától is. A legjobbat szeretnénk kihozni a mérkőzések során a Bakos Donát, Gulácsy Zsombor, Gyuricskó Botond, Elekes Máté, Korányi Zsombor, Nagyvári Zsolt, Szabó Tamás, Fukács István, Tóth Balázs, Kovács Zente, Hartman Ádám, Kis Áron, Lovas Ákos összeállítású csapatunkkal. Az a megtiszteltetés érte iskolánkat, illetve a csapatunkat, hogy az olimpiai esküt Gulácsy Zsombor 12.H osztályos tanulónk, csapatunk kapitánya mondja.