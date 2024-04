Nem sok időt töltött a korábbi diósgyőri vezetőedző, Kuznyecov Szergej új csapatának, az NB II-es ETO FC Győrnek a kispadján, ahová idén február 24-én nevezték ki. Ugyanis a Rába-parti klub – amely legutóbb hétfőn kikapott hazai pályán a Szegedtől – szerdán az alábbiakat közölte közösségi oldalán: ,,Klubunk azonnali hatállyal szerződést bontott Kuznyecov Szergejjel. A vezetőedzővel együtt távozik Dmytro Parkhomenko asszisztens edző és Petar Milcanovic erőnléti edző is. Klubunk azonnali hatállyal szerződést bontott Kuznyecov Szergejjel. A vezetőedzővel együtt távozik Dmytro Parkhomenko asszisztens edző és Petar Milcanovic erőnléti edző is. Lipták Zoltán asszisztensedző, Sebők Zsolt kapusedző, Márkus Gábor videóelemző és Kertész Áron erőnléti edző a jövőben is a szakmai stáb tagja marad."