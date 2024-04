Az NB I-es labdarúgás bajnokság 29. fordulója vasárnap ebéd utáni szereplésre a Kecskeméti TE otthonába szólította a reménytelen helyzetben lévő Mezőkövesd Zsóry FC csapatát. A vendégek három vesztes meccsel a lábukban utaztak az alföldi vármegye székhelyére. Kiadós kudarcaik után – tizenkét gólt kaptak és egyet sem szereztek – a vendégek mestere, Milan Milanovic azzal „fenyegetőzött”, hogy a hajrában, amolyan minden mindegy alapon, már azoknak ad bizonyítási lehetőséget, akik a korábbi fordulókban keveset játszottak, vagy a kispadot koptatták és ezúttal beváltotta ígéretét. A Puskás Akadémia FC elleni csapatából csupán Kovácsikot, Kállai K.-t, Beriashvilit, Szivacskit és Szolgait állította a kezdőbe (meglepetésre a házi gólkirály Drazicnak sem szavazott bizalmat), melléjük küldte be Bőlét, Csekét, Cserit, Kojnokot, Kócs-Washburnt és Szalait.

Szép gólok estek

A jobb- és a baloldalon is vezetett akciókat a meccs első perceiben az MZSF, Bőle 15 méteres labdája csaknem beakadt a jobb alsó sarokba, a túlsó oldalon pedig Lukács D. 3 méterről fejelt a keresztléc fölé. A mezőnyben rengeteg volt az eladott labda, egymás hibáiból éltek a csapatok. Veszélyesebbek voltak a vendéglátók, akik elől sokat mozogtak, magas labdákkal is operáltak, így állandóan munkában volt a fehérben játszók jól tömörülő védelme. A kövesdieket mint a régi szép időkben, Cseri mozgatta, de Bőle és a gyakran előretörő Kállai K. is rengeteget futott. Az iramra nem lehetett panasz, ráadásul a matyóföldieken sem látszott, hogy zavarná őket a kilátástalanságuk. Szalai szép gólt fejelt, így az övéi előnybe kerültek, majd 11-es gyanús esetet vizsgáltak, de a KTE nem rúghatott büntetőt, mert Beriashvili vétlen volt abban, hogy a kezére pattant a labda. A szünet előtt azonban kiegyenlített a Kecskemét és erre rá is szolgált, akár 2–1 is lehetett volna, mert Pálinkás az üres kapu mellé fejelt, holott nem volt nehéz dolga.

A folytatásban egy darabig bátran futballozott a dél-borsodi társaság, amely védekezését is feljebb tolta. Egy szabadrúgás után a hazaiak szó szerint begyötörték második találatukat, a VAR azonban jött és kisegítette a játékvezetőt: kiderült, hogy Vágó könyökéről pattant a labda a hálóba, ezt azonban a nagy tömeg miatt csak utólag észlelték. A lilák mégis előnybe kerültek, mert Beriashvili szerencsétlen mozdulatát követően – a szerencsétlen „embert” még az ág is húzza alapon – megtollasodott a KTE. Milanovic vérbeli edzőre jellemző módon három csatárt is beküldött, Drazictól, Molnár G.-től és Ugraitól várta a csodát. Mezőnyjátékkal teltek a percek, közben azért maradt el az egyenlítés, mert Drazic beadását Ugrai közelről fölé bólintotta. A lefújás előtti percek a vendégek eszmélését hozták: a sajnálatos tény az, hogy zsinórban nyolc idény után elvéreztek.



Labdarúgás: jegyzőkönyv

Kecskeméti TE – Mezőkövesd Zsóry FC 2–1 (1–1)

Kecskemét, 2083 néző. V.: Zierkelbach (Huszár, Szalai).

Kecskeméti TE: Varga B. (5) – Szabó A. (5), Belényesi (6), Katona (6) – Szűcs K. (6), Vágó (6), Leoni (5), Helmich (7) – Bánó-Szabó (6), Lukács D. (6) – Pálinkás (6). Vezetőedző: Szabó István.

Mezőkövesd Zsóry FC: Kovácsik (5) – Kállai K. (5), Beriashvili (4), Szivacski (4), Kojnok (4) – Szolgai (5), Cseri (5), Cseke (5) Bőle (6) – Kócs-Washburn (4), Szalai (5). Vezetőedző: Milan Milanovic.

Csere: Leoni helyett Zeke (5) a 46., Lukács D. helyett Horváth K. (5) az 58., Helmich helyett Nikitscher (5) az 58., Cseri helyett Nagy G. (5) a 64., Bőle helyett Drazic (–) a 64., Szabó A. helyett Májer (–) a 65., Kállai K. helyett Ugrai (–) a 69., Kócs-Wasburn helyett Vajda S. (–) a 72., Szalai helyett Molnár G. (–) a 73., Bánó-Szabó helyett Meskhi (–) a 89. percben.

Sárga lap: Katona a 24., Vajda S. a 77. percben.

Gólszerző: Szalai (0–1) a 32., Helmich (1–1) a 40., Beriashvili (öngól, 2–1) a 64. percben.

A gólok története

32. perc: Bőle jobb oldali szabadrúgására Szalai érkezett és 6 méterről a kapu bal oldalába fejelt, 0–1.

40. perc: Helmich–Lukács D.–Helmich akció végén utóbbi 7 méterről, jobbal a léc alá helyezett, 1–1.

64. perc: Horváth K. tört előre a bal szélen, majd a labda Zekéhez került, aki beadott, a menteni igyekvő Beriashviliről azonban saját kapujába vágódott a játékszer, 1–2.