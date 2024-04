Akik ismerik, azok tisztában vannak azzal, hogy Bukovszki Mónika, becenevén Kicsi, a diósgyőriek korábbi élvonalbeli kosárlabdázója, sportolói pályafutása alatt hozzáállásban világbajnok volt, most viszont a kosárlabda pályán, az ,,öreg lányok” között is az lett, eredményben is világbajnoki címet szerzett.

Ugyanis a múlt héten a horvátországi Omisban rendezték meg a kosárlabdázók Masters világbajnokságát, amely a női 40+ korcsoportban az a Hun-K8 csapat diadalmaskodott, amelynek Bukovszki Mónika is tagja volt. Rajta kívül még egy ex-diósgyőri játékos erősítette ezt az együttest, Kalmár-Nagy Dóra. A két a korábbi piros-fehér kosaras mellett Budánovics Noémi, Erdődi Márta, Karlócai Daniella, Károlyi Andrea és Kiss Dia volt tagja a magyar csapatnak.

A Hun-K8 együttese a múlt szombaton megrendezett döntőben brit csapatot legyőzve nyerte meg a tornát, szerzett világbajnoki címet, ami után Károlyi Andreát választották meg a korosztály legjobb játékosának.