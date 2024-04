A Buzánszky Jenő Stadionban rendezték a Dorog – III. Kerületi TVE NB III-as, észak-nyugati csoportos bajnoki labdarúgó mérkőzést, amelyet miskolci hármas irányított. A sípot Ujhelyi Tamás fújta, a partjelző pedig Balla Levente és Elek Balázs volt.

Táblázatba írja

Utóbbi „elhíresült” beceneve – a számítógép klaviatúrája után szabadon – Kettős Kereszt, hiszen az Elek és a Balázs keresztnévként is megállja a helyét.

– A mostani volt a századik harmadosztályú meccsem – kezdte a jubiláló spori, majd hozzátette: – Statisztikát vezetek, valamennyi fellépésemet beírom a saját táblázatomba. Ezen a szinten természetesen még nincs köszöntés, meg hangosbemondó, csupán az öltözőben tértünk ki rá a kollégáimmal, majd elárultam az ellenőrnek, az egykori NB I-es kerettag Arany Tamásnak is. Utóbbi mellesleg elégedett volt velem és velünk, de nem a századosi rendfokozatom ürügyén.

A huszonöt esztendős Elek Balázs 2017-ben vizsgázott, civilben egyetemi hallgató, hamarosan diplomázik, fekete ruhásként pedig az NB II-ről, majd az élvonalról álmodik. Szóba hozta az ünnepeket is: a húsvétot családi körben és pihenéssel töltötte, napjait pedig a futballal fűszerezte meg.