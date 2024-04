Labdarúgás: NB II, 29. forduló

Tiszakécskei LC – Kolorcity Kazincbarcika SC 2–0 (2–0)

Tiszakécske, 300 néző. V.: Kovács J. Z. (Ring, Szabó D.).

Tiszakécske: Kiss Á. – Balázs B., Viczián, Valencsik, Grünvald – Bertus (Sági M., 92.), Szőr (Fodor F., 91.), Kocsis D., Lehoczky – Vajda R. (Czékus, 73.), Zamostny (Takács T., 92.). Edző: Balogh Pál.

KBSC: Tóth B. – Ternován, Szekszárdi M., Heil, Süttő, Kotula – Kártik (Vincze D., 83.), Csatári, Pekár – Pethő (Csilus, 70.), Kurdics (Ádám F., 61.). Megbízott edző: Simon László.

9. perc: Egy jobb oldali beadás után Grünvald érkezett közepén és fejjel – a védők szorításában – a hálóba továbbította a labdát, 1–0.

22. perc: Vajda a 16-os vonalánál két védő között játszotta magát tisztára, majd egy lövőcsel után ballal a kapu jobb oldalába gurított, Tóth B mellett, 2–0.

Sárga lap: Lehoczky (57.), Balázs B. (74.), Grünvald (80.), ill. Heil (60.), Kártik (73.), Süttő (84.), Ádám F. (86.).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Balogh Pál: – Azóta ezt vártam, hogy átvettük a csapatot. Ez a mentalitás megvolt Szegeden is, utána viszont két mérkőzésre valahová eltűnt. Ez számomra érthetetlen. Megértették a srácok, hogy két dolog lebeg a szemünk előtt, a becsület és a remény. Ez éltet minket a hátralévő időszakban. Ezt nem szabad elengedni és a jövő héten is meg kell mutatni ezt a hozzáállást és alázatot.

Simon László: – Korán kaptunk két elkerülhető gólt, ami megpecsételte a mérkőzést. Utána futottunk az eredmény után. Kettő kapufát is lőttünk, de mélyen védekezett az ellenfél, amivel nem tudtunk mit kezdeni.