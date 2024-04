Diósgyőri VTK – Kecskeméti TE mérkőzést rendeznek szombaton 17.00-tól Diósgyőrben, a labdarúgó NB I 30. fordulójában. A vendéglátó csapat az előző fordulóban, a Debreceni VSC ellen hazai pályán elért 5-3-as győzelemmel nem csak az addigi öt tétmérkőzéses nyeretlenségi sorozatát szakította meg, hanem matematikailag bebiztosította bennmaradását, és a hátralévő négy forduló eredményeitől függetlenül a 2024/25-ös évadban is az élvonalban szerepelhet. A Kecskeméti TE hasonló helyzetben van, a Mezőkövesd Zsóry FC múlt hétvégéi, 2-1-es legyőzésével gyakorlatilag ők is elérték a jövő évi NB I-es indulási jogot, mert a kieső helyen álló Kisvárda MG csapatától éppen 12 pontra vannak, és bár elméletileg még kieshetnek, de ehhez az kell, hogy a mostani, majd a Paks, az Újpest és a Zalaegerszeg elleni bajnokijaikon pont nélkül maradjanak, a szabolcsi együttes pedig a Fehérvár, a Puskás, a Mezőkövesd és a Paks ellen egyaránt nyerni tudjon.

Ezekre csekély az esély, arra is csak egy picivel több, hogy a DVTK nemzetközi kupás indulási jogot szerezzen. Mivel hét közben a Paksi FC és a Ferencvárosi TC is bejutott a május 15-i Magyar Kupa döntőbe, és mindketten dobogós helyen állnak a bajnokságban, és egyikük a kupagyőzelemmel elvisz egy európai kupaszereplési jogot, ha mindketten dobogón maradnak a bajnokság végéig, akkor a 4. helyezett is Európa Konferencia-liga résztvevő lesz. Most a Puskás AFC fogja ezt a pozíciót, akiktől a 7. DVTK 6 pontra van. Az utolérés csoda kategória lenne, a Diósgyőrnek ehhez a Kecskeméti TE elleni meccsen túl, az Újpest és a Fehérvár vendégeként, valamint a Ferencvárost fogadva kellene hattal több pontot szereznie, mint a felcsútiaknak, akik még a Zalaegerszeg és az MTK vendégei lesznek, és a Kisvárdát és a Debrecent fogadják.

Tét nélküli

Az elmélet mellett gyakorlatilag az a helyzet, hogy különösebb tét nélküli meccset játszhat most a Diósgyőr és a Kecskemét, mindkét csapat felszabadult játékkal rukkolhat elő, illetve az edzők kipróbálhatnak olyan játékosokat is élesben, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak.

A mostani meccsen ismerős arcok is pályára léphetnek az alföldi együttesben, és elsősorban nem Belenyési Csabára gondolunk, aki mindössze 12 NB II-es meccsen volt a DVTK játékosa, két kecskeméti korszaka között, hanem sokkal inkább Lukács Dánielre, aki másfél éven át futballozott piros-fehér színekben, és a tavalyi évadban 19 góllal segítette másodosztályú bajnoki címhez a Diósgyőrt, illetve rajta kívül Szűcs Kornélra, aki a piros-fehérek saját nevelésű játékosaként életében először, tavaly nyáron váltott klubot, amikor a KTE labdarúgója lett.

A DVTK-ban Popadiuc és Acolatse sérüléssel bajlódik, legutóbb Jurek, Farkas D. és Csirmaz sem volt bevethető, és bár Baco után egy másik belső védő. Bárdos is edzésbe állt, utóbbi két játékos aligha jut szóhoz, hasonlóan a télen igazolt kapushoz, Tóth B.-hez, aki az elmúlt hetekben, az NB II-es KolorCity Kazincbarcika SC-ben jutott szóhoz, a kooperációs szerződés keretében.