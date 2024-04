Labdarúgás: NB II, 27. forduló

HR-Rent Kozármisleny – Kolorcity Kazincbarcika SC (Kozármisleny, vasárnap, 17.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: – A körülmények egy picit megváltoztak az utóbbi időszakban, amik nehezítik a napi, adott feladatainkat, de próbáljuk állni a sarat. Gondolok itt elsősorban arra, hogy elég vékony lett a keretünk különböző okok miatt, amin változtatni már nem tudunk. Egy pontra vagyunk a hatodik helytől, hatra a már kieső pozíciótól, de nem csak mi állunk így, hanem hozzánk hasonlóan több csapat is. Természetesen mindig előre felé gondolkodunk, és nézünk, de azért bele-beletekintünk a visszapillantó tükörbe is. Hosszú ideje mondom, és mások is, hogy ez egy ,,gyilkos" bajnokság, ,,gyilkos" körülményekkel, vannak klubok, amelyek megtáltosodtak, amelynek előzőleg semmi jelét nem mutatták. Mostani ellenfelünk, a Kozármisleny túlteljesíti a céljait, amit előzetesen, vagy közben vártak, akár a szakma, akár a szurkolók. Elismerésem az övék, és Aczél Zoli kollégámé, de nekünk most nem szabad tisztelnünk az eredményeiket, a helyezésüket, ősszel sem tettük, mert itthon megvertük őket. Ahogyan mindig, ezúttal is azon leszünk, hogy kihozzuk magunkból a maximumot.

A Barcikában a korábbi maródiak, Székely K., Papp M., és Kovács Sz. továbbra is rehabilitálnak, míg a Csákvár ellen Gante és Szekszárdi M. is komolyabbnak tűnő sérülést szenvedtek, a várható visszatérésük időpontja még nem ismert. Ahogyan Csilus T. edzésen elszenvedett bokasérülése is komolyabbnak tűnik, így rá is jelentős kihagyás vár. Jó hír viszont, hogy Kotula és Kurdics L. viszont már bevethető állapotban vannak, a Csákvár ellen már pályára is léptek, vagyis fokozatos visszatérhetnek a csapatba.