A labdarúgó NB II 30. fordulójának vasárnapi meccsén:

KolorCity Kazincbarcika – Budapest Honvéd 1-0 (1-0)

A találkozó a 76. percben a Honvéd szurkolók rendbontása miatt félbeszakadt, és csak 11 perc várakozás után folytatódott a mérkőzés. Az élőképes, internetes közvetítésen is látszódott, hogy a vendég szurkolók és a rendező gárda konfliktusba keveredett. Illetve ennek folyományaként ütésváltás is történt, majd a rendezők könnygázt vetettek be, de nem sikerült kiüríteniük a vendégszektort, a Honvéd tábor pár perc után betámadta, megfutamította a sárga mellényeseket, kiűzték őket arról a lelátórészről, ahol korábban voltak. A játékvezető az incidens miatt az öltözőbe vezényelte a játékosokat, majd amikor lecsillapodtak a kedélyek, elrendelte a találkozó folytatását.

Kazincbarcika, 800 néző. V.: Szigetvári (ifj. Varga G., Tőkés).

KolorCity Kazincbarcika SC: Bánhegyi – Ternován, Szekszárdi M., Süttő, Kotula – Csilus T. (Papp M., 101.) – Pinte, Csatári, Kártik (Szabó B., 92.), Pekár L. – Kurdics (Ádám F., 69.). Vezetőedző: Csábi József.

Budapest Honvéd: Dúzs – Kovács N., Pekár I., Szabó A., Benczenleitner (Kulbachuk, 63.) – Eördögh (Bocskay, 88.), Adorján (Nyitrai, 88.), Lőrinczy – Kerezsi, Bobál G. (Simon B., 63.), Krajcsovics (Kundrák N., 63.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

52. perc: Kotula a felezővonalról adott remek labdát Pintének, aki a bal oldaláról, éles szögből 8 méterről lőtt a kapuba, 1-0.

Sárga lap: Süttő (11.), Ternován (59.), Bánhegyi (97.), ill. Benczenleitner (58.), Nyitrai (100.).

Jók: az egész csapat, ill. Kerezsi, Lőrinczy.